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В Беларуси задержали хакеров, укравших 8 млн евро
Следственный комитет Беларуси при поддержке Европола, Секретной службы США и полиции Кипра пресек деятельность организованной преступной группы, жертвами которой стали более 130 тыс. держателей платежных карт из 29 стран.
Преступники занимались компрометацией кредитных карт с помощью компьютерных технологий и вредоносных программ. Для этого они создали несколько подставных онлайн-магазинов и фиктивную компанию по разработке программного обеспечения,
Хакеры связывались с легальными платежными сервисами и имитировали проведение многочисленных международных транзакций, а похищенное переводили на банковский счет на Кипре. Поскольку суммы были небольшими, им несколько месяцев удавалось быть незамеченными.
Сумма ущерба превысила 8 млн евро. Четыре участника группы, включая лидера, были задержаны в Беларуси. Суд Фрунзенского района Минска одного из фигурантов лишил свободы сроком на семь лет.
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Следственный комитет Беларуси при поддержке Европола, Секретной службы США и полиции Кипра пресек деятельность организованной преступной группы, жертвами...
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