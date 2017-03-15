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В Беларуси задержали хакеров, укравших 8 млн евро

16.03.2017 11:02 — Разное | БДГ  
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Следственный комитет Беларуси при поддержке Европола, Секретной службы США и полиции Кипра пресек деятельность организованной преступной группы, жертвами которой стали более 130 тыс. держателей платежных карт из 29 стран. 

Преступники занимались компрометацией кредитных карт с помощью компьютерных технологий и вредоносных программ. Для этого они создали несколько подставных онлайн-магазинов и фиктивную компанию по разработке программного обеспечения, сообщили в СК

Хакеры связывались с легальными платежными сервисами и имитировали проведение многочисленных международных транзакций, а похищенное переводили на банковский счет на Кипре. Поскольку суммы были небольшими, им несколько месяцев удавалось быть незамеченными.

Сумма ущерба превысила 8 млн евро. Четыре участника группы, включая лидера, были задержаны в Беларуси. Суд Фрунзенского района Минска одного из фигурантов лишил свободы сроком на семь лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет Беларуси при поддержке Европола, Секретной службы США и полиции Кипра пресек деятельность организованной преступной группы, жертвами...

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