﻿ Видео рассекреченных испытаний американского ядерного оружия опубликовали на YouTube. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Видео рассекреченных испытаний американского ядерного оружия опубликовали на YouTube

16.03.2017 11:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ученые из Ливерморской национальной лаборатории (LLNL) занялись оцифровкой и публикацией ранее засекреченных видеофайлов с испытаниями американского ядерного оружия второй половины XX века. На YouTube-канале лаборатории опубликовано более 60 таких роликов.


Изображение: businessinsider.com

С 1945 по 1962 год США провело порядка 200 ядерных испытаний. Большинство из них снимали на видео. В закрытых архивах хранится порядка 10 000 таких роликов.

Специалисты из Ливерморской лаборатории успели отсканировать около 4200 фильмов, 750 из которых рассекречены американским правительством. На YouTube-канале LLNL выложено уже 64 ролика с испытаниями.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

С помощью этих видео ученые хотят подробнее изучить процессы, происходящие во время ядерных взрывов. Также они намерены привлечь к изучению эти процессов других специалистов, ранее не имевших доступа к подобным видеозаписям.

Читайте также:

Картинка дня: как выглядит подземный ядерный взрыв

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С помощью этих видео ученые хотят подробнее изучить процессы, происходящие во время ядерных взрывов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Казахстане убили чемпиона мира по пауэрлифтингу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика