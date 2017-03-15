Ученые из Ливерморской национальной лаборатории (LLNL) занялись оцифровкой и публикацией ранее засекреченных видеофайлов с испытаниями американского ядерного оружия второй половины XX века. На YouTube-канале лаборатории опубликовано более 60 таких роликов.



Изображение: businessinsider.com

С 1945 по 1962 год США провело порядка 200 ядерных испытаний. Большинство из них снимали на видео. В закрытых архивах хранится порядка 10 000 таких роликов.

Специалисты из Ливерморской лаборатории успели отсканировать около 4200 фильмов, 750 из которых рассекречены американским правительством. На YouTube-канале LLNL выложено уже 64 ролика с испытаниями.

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С помощью этих видео ученые хотят подробнее изучить процессы, происходящие во время ядерных взрывов. Также они намерены привлечь к изучению эти процессов других специалистов, ранее не имевших доступа к подобным видеозаписям.