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В Казахстане убили чемпиона мира по пауэрлифтингу
Чемпион мира по пауэрлифтингу Евгений Галузинский был убит в казахстанском Кокшетау. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает «
По данным полиции, в ночь на 14 марта между группой студентов колледжа и 25-летним спортсменом произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой Галузинский получил ножевые ранения и умер на месте происшествия.
Проводится досудебное расследование. Сейчас под стражей находится 18-летний студент, четверо других участников инцидента отпущены под подписку о невыезде.
Галузинский — чемпион мира среди юношей, призер мирового первенства среди юниоров, а также многократный чемпион Казахстана по пауэрлифтингу. Этот вид спорта представляет собой силовое троеборье: приседание со штангой на плечах, поднимание штанги лежа и отрыв штанги от помоста.
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Чемпион мира по пауэрлифтингу Евгений Галузинский был убит в казахстанском Кокшетау.
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