﻿ В Казахстане убили чемпиона мира по пауэрлифтингу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Казахстане убили чемпиона мира по пауэрлифтингу

16.03.2017 10:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Чемпион мира по пауэрлифтингу Евгений Галузинский был убит в казахстанском Кокшетау. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает «Интерфакс».

Евгений Галузинский. Фото: страница Евгения Галузинского в «Одноклассниках»

По данным полиции, в ночь на 14 марта между группой студентов колледжа и 25-летним спортсменом произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой Галузинский получил ножевые ранения и умер на месте происшествия.

Проводится досудебное расследование. Сейчас под стражей находится 18-летний студент, четверо других участников инцидента отпущены под подписку о невыезде.

Галузинский — чемпион мира среди юношей, призер мирового первенства среди юниоров, а также многократный чемпион Казахстана по пауэрлифтингу. Этот вид спорта представляет собой силовое троеборье: приседание со штангой на плечах, поднимание штанги лежа и отрыв штанги от помоста.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион мира по пауэрлифтингу Евгений Галузинский был убит в казахстанском Кокшетау.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Опрос в Европе и США о принадлежности Крыма: мнение политолога
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика