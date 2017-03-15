Чемпион мира по пауэрлифтингу Евгений Галузинский был убит в казахстанском Кокшетау. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает « Интерфакс ».

Евгений Галузинский. Фото: страница Евгения Галузинского в «Одноклассниках»

По данным полиции, в ночь на 14 марта между группой студентов колледжа и 25-летним спортсменом произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой Галузинский получил ножевые ранения и умер на месте происшествия.

Проводится досудебное расследование. Сейчас под стражей находится 18-летний студент, четверо других участников инцидента отпущены под подписку о невыезде.

Галузинский — чемпион мира среди юношей, призер мирового первенства среди юниоров, а также многократный чемпион Казахстана по пауэрлифтингу. Этот вид спорта представляет собой силовое троеборье: приседание со штангой на плечах, поднимание штанги лежа и отрыв штанги от помоста.