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Mercedes GL загорелся во время движения в Минске
16.03.2017 11:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент в Минске произошел утром в четверг 16 марта на улице Куйбышева вблизи Большого оперного театра.
Как сообщил Sputnik официальный представитель Минского городского УМЧС, горела машина Mercedes GL. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. В настоящее время причина пожара устанавливается.
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Легковой автомобиль Mercedes загорелся во время движения в Минске. Смотрите на видео, как пожарные ликвидировали возгорание.
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