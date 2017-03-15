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Залетнев-Макарей: творческий дуэт с национальным уклоном
16.03.2017 11:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Авторы оригинальных произведений, создатели национальных музыкальных проектов композитор Олег Залетнев и известный сценарист и продюсер Сергей Макарей отличаются особой творческой идейностью, работоспособностью и оптимизмом. Творческий дуэт посетил нашу радиостудию и рассказали о том, трудно ли сочинять современные произведения в классическом стиле, а также о работе над произведениями "Крыж палачанкi", "Мiхал Клеафас Агiнскi — невядомы партрэт".
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
"Если мы возьмем старые, советские фильмы-оперы, то их никак нельзя отнести к анахронизмам, ибо степень вложенного таланта и вдохновения делает эти работы актуальными во все времена, по этому мы избрали этот нелегкий, малодоходный путь, который рассчитан на перспективу возвращения к высокому вкусу и пониманию классической музыки", — отметили гости студии.
Аудиоверсию беседы слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Известный композитор Олег Залетнев и сценарист, режиссер Сергей Макарей рассказали радио Sputnik Беларусь о специфике создания современной классики.
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