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Ставропольский производитель пищевой пленки инвестирует в Беларусь
16.03.2017 11:32 — Разное | Ежедневник
etiketka-baltia.ru
В Минске прошло подписание протокола о намерениях между руководством ставропольской компании «Полипак» и администрацией свободной экономической зоны (СЭЗ) «Гомель-Ратон».
Предприятие планирует создать подразделение в Беларуси, увеличив объем экспорта на 1 млрд росс. рублей, об этом сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.
«Полипак» занимается производством полимерной упаковки для нужд пищевой промышленности, среди ее клиентов крупные российские производители молочной продукции. Размещение производственной мощности в Беларуси упростит доступ компании на европейский рынок и сделает ее международным экспортером», – говорится в сообщении пресс-службы.
Предполагается, что поставки оборудования для нового предприятия смогут начаться уже в этом году. Сроки реализации проекта и объем инвестиций пока не разглашаются, сообщает
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В Минске прошло подписание протокола о намерениях между руководством ставропольской компании «Полипак» и администрацией свободной экономической зоны (СЭЗ)...
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