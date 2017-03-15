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В Минске прошло подписание протокола о намерениях между руководством ставропольской компании «Полипак» и администрацией свободной экономической зоны (СЭЗ) «Гомель-Ратон».

Предприятие планирует создать подразделение в Беларуси, увеличив объем экспорта на 1 млрд росс. рублей, об этом сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.

«Полипак» занимается производством полимерной упаковки для нужд пищевой промышленности, среди ее клиентов крупные российские производители молочной продукции. Размещение производственной мощности в Беларуси упростит доступ компании на европейский рынок и сделает ее международным экспортером», – говорится в сообщении пресс-службы.

Предполагается, что поставки оборудования для нового предприятия смогут начаться уже в этом году. Сроки реализации проекта и объем инвестиций пока не разглашаются, сообщает «Коммерсант».