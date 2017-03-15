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БНК откроет еще три заправки в Украине
16.03.2017 11:05 — Разное | Ежедневник
sputnik.by
В 2017 году Белорусская нефтяная компания (БНК) намерена открыть два-три новых автозаправочных комплекса (АЗК) в Украине.
Об этом OilNews сообщил заместитель гендиректора «Белоруснефти» Сергей Каморников.
«Думаю, построим 2-3 больших комплекса», – заявил топ-менеджер.
Как сообщал OilNews, в феврале 2017 года компания «Укрпалетсистем» (бренд – UPG), открыла новую АЗС под брендом БНК. АЗК расположен на Бориспольском шоссе (с. Чубинское, Бориспольский р-н, Киевская обл.).
Отметим, что «Укрпалетсистем» управляет четырьмя АЗК под брендом «Белорусская нефтяная компания».
Как сообщал
Особенность развития компании «Укрпалетсистем» – ее ориентация на продажи дизтоплива в мелком опте и в рознице. Трейдер имеет эксклюзивный среди украинских импортеров контракт на поставку топлива «БНК-Украина», что позволяет ему удерживать минимальные цены на автомобильные партии топлива и минимальную стоимость ресурса на АЗС.
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В 2017 году Белорусская нефтяная компания (БНК) намерена открыть два-три новых автозаправочных комплекса (АЗК) в Украине.
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