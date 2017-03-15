В августе с поста генерального директора столичного «Киновидеопроката» ушел Василий Коктыш , руководивший им 20 лет. В начале декабря его место занял Юрий Чечукевич . Спустя 100 дней после назначения Чечукевич дал первое большое интервью AFISHA.TUT.BY и рассказал о том, какие кинотеатры ждет реконструкция, будет ли построен кинозал в Каменной Горке и работает ли прокат на самоокупаемости.





Справка AFISHA.TUT.BY Юрий Чечукевич — генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома (сеть столичных кинотеатров, в которую входит 14 объектов по всему городу). В прошлом — первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ».

На стенах в холле двухэтажного здания по улице Красноармейской, где находится главный офис «Киновидеопроката», — множество дипломов, грамот и благодарностей. Василию Коктышу — за работу в структуре проката и за содействие в проведении ММКФ «Лiстапад», и Юрию Чечукевичу — в основном за старые заслуги и активную работу первичной организации БРСМ. Интересуемся, почему Юрий Валерьевич выбрал именно эту сферу — кино.

— Выбрать эту сферу предложили те люди, которые авторитетны для меня. Скажем, руководство города. И я естественно это предложение принял.

— До этого вы себя к людям «от кино» причисляли?

— До этого я кино не посещал часто. Среди форм досуга я выделял две — это чтение и спорт, в частности футбол. Если сейчас мне задать вопрос: «Вы пойдете в кино или прочитаете книгу?», — я выберу книгу. Впрочем, сегодня я уже перестраиваюсь и более активно посещаю кинотеатры. Буквально в эту субботу смотрел в «Пионере» фильм «Т2: Трейнспоттинг» . Приехал без предупреждения как обычный зритель, чтобы посмотреть, как работает кинотеатр.

— Почему именно в «Пионер»?

— Мне что нравится: вышел из зала — и ты в центре города. Все чисто, плитка лежит, напротив — Администрация президента, можно спокойно и безопасно прогуляться, зайти в «Шоколадницу» и выпить чая с пирожным.





— Сотрудники кинотеатров узнают в лицо?

— Да, но когда вот так приезжаешь без предупреждения, они уже ничего исправить не могут, и видишь картину, какой она предстает рядовому зрителю.

— Вылазки на чужую территорию делаете: в частные кинотеатры типа Silver Screen или Falcon Club Бутик Кино?

— Я знаком с работой кинотеатров других сетей, знаю, что интересного есть у друзей-конкурентов, но сейчас посещаю кинотеатры исключительно нашей сети.

— Как относитесь к попкорну в кино?

— Прямо скажем, вопрос дискуссионный. У нас есть кинотеатр «Центральный», куда вход с напитками и едой запрещен. Я сначала был против, потому что попкорн — составляющая экономики кинобизнеса: порядка 30−40 процентов доходов приносит продажа сопутствующей продукции, в том числе попкорна и напитков. С другой стороны, хорошо, что есть кинотеатр, где кушать запрещено. Там уже образовалась своя публика, которая приходит в кино не перекусить, а насладиться картиной. Но и кинотеатры с попкорном в сети, конечно, должны быть.

«Зачем семье, которая живет на Юго-Западе, ехать в центр, если у них есть «Берестье?»

— Один из актуальных вопросов сегодня — реконструкция кинотеатра «Победа» . Какие подробности проекта уже известны?

— Первоначальный проект предусматривал два зала и ресторан. Но сегодня я выступаю за то, чтобы не смешивать объект культуры и общественного питания. Мы обсудили план с Министерством культуры и изыскали возможность вместо ресторана запроектировать третий зал. В результате будет один большой и два малых — на 80 мест каждый. Естественно, так как этот объект включен в Государственный список историко-культурных ценностей, мы сохраним входную группу и оставим за «Победой» статус хорошего классического кинотеатра, который, тем не менее, будет ультрасовременно начинен изнутри. Схожим образом мы планируем поступить и с другими привычными однозальными кинотеатрами.



Кинотеатр «Победа» в 1950-е годы.

— Но, тем не менее, рентабельность однозальников значительно ниже мультиплексов. В год, когда открылся после реставрации самый большой столичный кинотеатр — «Октябрь», — его рентабельность была всего 12 процентов против растущих 52 процентов «Беларуси». Как изменилась ситуация сегодня?

— Безусловно, мультиплексы более рентабельны. Но мы сейчас проводим работы по модернизации однозальников старого формата в кинотеатры с двумя-тремя залами. Это, с одной стороны, позволит сохранить антураж, а с другой — увеличить рентабельность. Та же «Победа» до закрытия была самым убыточным кинотеатром сети, после того как мы ее откроем снова, я уверен, она будет приносить доход.

Если сравнивать с торговлей, то однозальники — это как магазины шаговой доступности, а мультиплексы — как гипермаркеты. Мне приятнее в первых.

— Как реагируют на такую политику дистрибьюторы? Им ведь важно, чтобы фильм выходил в мультиплексе.

— Мы ведем с ними работу. Поймите, мы ведь не можем отказаться от наших малых кинотеатров, а значит, надо пытаться их модернизировать. Я против того, чтобы стягивать всех минчан в центр города. Зачем семье, которая живет на Юго-Западе, ехать в центр, если у них есть «Берестье»? Аналогичная история с «Салютом» в Серебрянке. Для этого, конечно, помимо кино должны быть и дополнительные удобства — кафетерий с напитками, игры.





— Из спальных районов без своего кинотеатра так и осталась Каменная Горка. Какие планы у «Киновидеопроката» в этой части города?

— Я знаю о проблеме Каменной Горки — района с населением около 400 тысяч человек, и скажу так: строить там кинотеатр — логичное и правильное решение, оно в интересах города. Другое дело, что пока мы не можем внести предложение о строительстве в Мингорисполком, в том числе и по экономическим соображениям. Нужно просчитать, сколько потребуется инвестиций, где их искать и когда они окупятся. На сегодня готового решения нет. Но мы над этим работаем.

— А что касается Грушевки? В 2013 году еще при Василие Петровиче Коктыше минчанам показывали проект мультиплекса «Авангард» на месте одноименного старого кинотеатра по улице Папанина. На каком этапе проект сейчас?

— Если в Каменной Горке мы видим социальную потребность в этом объекте, то аналогично о Грушевке говорить рано. Микрорайон расширяется, но, с моей точки зрения, нужно подождать, пока он полностью застроится. Пока же в нескольких остановках есть кинотеатры Silver Screen в Galileo, «Берестье», «Арткинотеатр» в «Титане», например.



Историческое здание кинотеатра «Авангард» на ул. Папанина, 9.

— А какие новые кинотеатры тогда в плане?

— Пока наша главная задача — повышение комфортности существующих кинотеатров, которые не до конца удовлетворяют требованиям потребителей.

— О каких кинотеатрах речь?

— «Октябрь» — огромный зал на 1186 мест в центре города, который, вместе с тем, недостаточно комфортный: сиденья слишком близко, невозможно вытянуть ноги, к тому же несколько изношены кресла. Кроме того, подумываем о реконструкции «Москвы» — в кинотеатре есть возможность расширения и создания дополнительного зала за счет помещения, которое мы сегодня сдаем в аренду. Также в планах улучшить работу Театра-студии киноактера. А буквально на днях откроем 3D в кинотеатре «Комсомолец».

«Когда мы увидим, что цены для нас стали нерентабельны, мы их поднимем»

— Есть такое мнение, что низкие цены на билеты тормозят развитие всей отрасли. В государственных кинотеатрах Минска стоимость билетов не менялась уже больше года и на некоторые сеансы достигает рекордно низких отметок в 3 рубля. Как вы к этому относитесь?

— Это мнение правильное с точки зрения бизнеса, но я смотрю на положение дел и глазами горожан. Мы не хотим больше зарабатывать на наших минчанах. Мы же в убыток не работаем с этой стоимостью билетов. Были дневные сеансы, на которые мы билеты продавали по 2 рубля. Но тут даже я возмутился: продавать «Рай» Кончаловского за 2 рубля — вы меня простите. В остальном — мы не хотим лупить цены. Когда мы увидим, что цены для нас стали нерентабельны, мы их поднимем.

— Как я поняла из ваших слов, предприятие работает на самоокупаемости, не прибегая к средствам госбюджета.

— Да, все верно.

— По данным на 2013 год, годовая выручка «Киновидеопроката» составила рекордные на то время 12 миллионов долларов. Как эта цифра изменилась по итогам прошлого года?

— Если брать в долларах, то уменьшилась — в том числе и из-за разницы в курсах. Плюс выросла конкуренция с частными сетями. Надо понимать, что новые кинотеатры не генерируют новых зрителей. И с каждым новым кинотеатром мы делим нашу зрительскую аудиторию — соответственно и сборы. По моим оценкам, весь рынок Беларуси — не только Минска — в прошлом году составил порядка 22 миллионов долларов.





— А если говорить о зрительской аудитории, какое количество минчан в год позволяет принять материально-техническая база кинотеатров сети «Киновидеопрокат»? В том же 2013 году речь шла о рекорде в 6 миллионов человек.

— Сейчас больше. По данным 2016-го года, можем смело говорить о том, что наша сеть технически готова принять 9−10 миллионов зрителей в год.

— За счет чего?

— Добавилось количество сеансов. Но надо понимать, что достигнуть стопроцентной заполняемости на дневном или утреннем сеансе практически невозможно — скорее, не больше 20 процентов. Артхаусные показы также посещаются слабее, но бывают и исключения: в январе в «Ракете» крутили «Рождество, снова» — залы были полные. Вопрос еще и в том, как работать над рекламой фильма.

— Работа над рекламой — задача дистрибьютора или кинотеатров?

— Расскажу на примере белорусского фильма «Следы на воде». Рекламная кампания фильма была очень слабая, но посмотрели его в Минске 6 тысяч 500 человек. Когда мы узнали, что у фильма нет рекламной продукции, мы предложили выделить в сборах 5 процентов, которые пойдут «Киновидеопрокату», а мы, в свою очередь, займемся рекламой и постараемся привлечь 10−12 тысяч зрителей. Нам отказали, и в итоге не заработал никто. Поэтому если есть у дистрибьютора бюджет на рекламу, дело его, если нет — мы можем помочь.





— Раз уж речь зашла про фильм «Следы на воде», каково ваше отношение к тому, что для увеличения количества зрителей привлекают административный ресурс: сгоняют студентов, школьников? Мы помним историю с фильмом «Вратарь» на «Лiстападзiке».

— Я за то, чтобы предлагать посещать кинотеатры, театры и музеи. Заставлять — нет, конечно. Должны быть варианты: вот есть шестой школьный день, можно предложить школьникам провести время в классе, сходить в Ботанический сад или выбрать кино. Если говорить про «Следы на воде», то я считаю нормальным, когда курсанты Академии МВД идут смотреть фильм, снятый к 100-летию белорусской милиции, — мы ставили приемлемые цены, чтобы каждый мог себе позволить. Я, например, посмотрел его два раза — с моей точки зрения, это добротный фильм.

— Как кинопрокат может поддержать белорусское кино?

— Я за экономическую демократию. Мы готовы прокатывать белорусское кино. Но если после недели проката фильм не пользуется интересом у зрителя, мы не возьмем его на вторую неделю. Но для пробы — в один кинотеатр одним сеансом в день — почему нет?

— Появление блокбастера на торрентах влияет на сборы фильма?

— Не думаю. Все-таки поход в кино — это не просто посмотреть фильм, заев его котлетой, это культурное событие. Понимаете, ведь кинопрокат в целом давно уже в непростой ситуации, и я благодарен Василию Петровичу Коктышу, что он сохранил предприятие в сложные времена.

— С Василием Петровичем общаетесь, советуетесь?

— Мы встречаемся на премьерах, презентациях, обсуждаем фильмы в неформальной обстановке.