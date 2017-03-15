Депутат Игорь Марзалюк, который на «Марше нетунеядцев» в Могилеве рассказал , что 25 марта будут подписаны поправки в декрет № 3, озвучил планируемые изменения.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По словам Игоря Марзалюка, депутаты Палаты представителей Нацсобрания разработали поправки в декрет № 3.

— Депутаты внесли на рассмотрение правки. Все эти предложения одобрены на самом высоком уровне, это была инициатива депутатского корпуса, то есть через руководство парламента. Мы вышли на главу государства. Мы вышли со своими правками еще до протестов, но когда начала нарастать социальная напряженность. Это плод коллективного творчества, — поясняет депутат.

Игорь Марзалюк «убежден на 99,9%, что предложенные депутатами правки будут приняты».

Депутаты предлагают расширить перечень категорий граждан, которые освобождаются от сбора на финансирование госрасходов. К тунеядцам не будут относить:

— граждан, которые подлежат призыву на срочную военную (альтернативную) службу;

— граждан, которые находились на психоневрологическом диспансерном учете;

— женщин, которые находились под медицинским наблюдением в организациях здравоохранения в период беременности и родов, родили (усыновили, удочерили) ребенка, без учета периода временной нетрудоспособности;

— граждане, которые получали образование в дневной форме получения образования в год возникновения образовательных отношений и (или) в год прекращения образовательных отношений в связи с получением образования.

От налога также освободят тех, кто владеет земельным участком независимо от его целевого назначения и местонахождения. Напомним, сейчас от налога на тунеядство освобождаются только жители деревень и городских поселков, которые владеют земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства.

«Признавать граждан, участвующих в финансировании государственных расходов в период их деятельности не только на земельных участках, представленных для ведения личного подсобного хозяйства, но и предоставленных для иных целей (строительства и (или) обслуживания жилого дома, огородничества, выращивания продукции растениеводства, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, производящих продукцию животноводства без учета целевого назначения земельного участка). Расширить виды целевого назначения земельного участка без учета категории населенного пункта», — говорится в пояснительной записке депутатов к предложению об изменении декрета № 3.

При этом время ухода за членом семьи, который нуждается в постоянном присмотре на основании заключения медицинских комиссий, намерены включать в период, в который граждане признаются участвующими в финансировании госрасходов.

Местным Советам депутатов или по их поручению местным исполнительным и распорядительным органам предоставят право принимать решения об отсрочке или рассрочке уплаты сбора.

— Когда разработчики этого декрета его вносили, то было много замечаний от депутатов, и значительную их часть, к сожалению, проигнорировали. Я это говорю со слов тех, кто перешел из пятого созыва в шестой. Депутаты предлагали ряд существенных поправок, а разработчики учли далеко не все. Это аукнулось. Могу только сказать, что нужно проявлять большую жесткость и принципиальность в этих вопросах, и тогда всем нам будет лучше, — говорит Игорь Марзалюк.

По его словам, «недели три-четыре назад в Палате представителей по инициативе депутатов круглый стол с участием Минтруда и МНС».

— Депутаты подтянули всех разработчиков и всех исполнителей, чтобы послушать их аргументацию, и заодно предложить свои изменения в декрет. У нас была очень непростая, нелицеприятная беседа с ними, — уточнил Игорь Марзалюк. — На встрече были депутаты со всех комиссий. Было очень жарко, мы ругались, очень эмоционально спорили. Многие вещи, которые говорили представители Минтруда и МНС, у нас вызывали, мягко говоря, недоумение.