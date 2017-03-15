Сегодня новый глава столичного «Киновидеопроката» Юрий Чечукевич дал первое большое интервью . Стало известно, сколько залов будет в кинотеатре «Победа», откроют ли в ближайшее время кинозалы в Каменной Горке и какое будущее у проекта «Авангард».



Юрий Чечукевич. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

«Раньше „Победа“ была одним из самых убыточных кинотеатров»

С начала 2017 года кинотеатр «Победа» закрыли на глобальную реконструкцию. Поскольку здание кинотеатра — памятник архитектуры середины ХХ века, оно включено в Государственный список историко-культурных ценностей. На сегодня главная задача архитекторов — сохранить его в том виде, в каком он был создан Иосифом Лангбардом и Михаилом Баклановым. Главная же задача руководства кинопроката — оснастить кинотеатр ультрасовременным оборудованием и сделать его удобным для зрителей.



Кинотеатр «Победа» в 1950-е годы.

— Раньше «Победа» была одним из самых убыточных кинотеатров, — рассказывает в интервью TUT.BY директор «Киновидеопроката» Юрий Чечукевич. — После того как мы ее откроем снова, я уверен, она будет приносить доход.

Также руководитель столичного кинопроката пояснил и детали реконструкции:

— Первоначальный проект предусматривал два зала и ресторан. Но сегодня я выступаю за то, чтобы не смешивать объект культуры и общественного питания. Мы обсудили план с Министерством культуры и изыскали возможность вместо ресторана запроектировать третий зал. В результате будет один большой и два малых — на 80 мест каждый.

В кинотеатре обещают оставить пленочный проектов, но в основном будут показывать кино в цифровом формате.

«Строить кинотеатр в Каменной Горке — логичное и правильное решение»

Один из самых густонаселенный спальный районов города — Каменная Горка — до сих пор остается без своего кинотеатра. Ближайший зал к ним — «Аврора» на станции метро «Пушкинская».

— Я знаю о проблеме Каменной Горки, — рассказывает Юрий Чечукевич, — и скажу так: строить там кинотеатр — логичное и правильное решение, оно в интересах города. Другое дело, что пока мы не можем внести предложение о строительстве в Мингорисполком, в том числе и по экономическим соображениям. Нужно просчитать, сколько потребуется инвестиций, где их искать и когда они окупятся. На сегодня готового решения нет. Но мы над этим работаем.

А вот обещанный минчанам в 2013 году проект кинотеатра «Авангард» пока не обсуждается:

— Если в Каменной Горке мы видим социальную потребность в этом объекте, то аналогично о Грушевке говорить рано, — пояснил Чечукевич.



Историческое здание кинотеатра «Авангард» на ул. Папанина, 9.

«На днях откроем 3D в кинотеатре «Комсомолец»

Также стало известно, что изменения коснуться и кинотеатра «Октябрь» — крупнейшего в городе с залом на 1186 мест. Его сделают более комфортным — расширят пространство между сидениями, возможно заменят кресла.

— Кроме того, подумываем о реконструкции «Москвы» — в кинотеатре есть возможность расширения и создания дополнительного зала за счет помещения, которое мы сегодня сдаем в аренду. Также в планах улучшить работу Театра-студии киноактера. А буквально на днях откроем 3D в кинотеатре «Комсомолец».