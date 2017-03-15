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3 зала в "Победе" и Каменная Горка без кинотеатра. Какие перемены ждет столичный прокат
Сегодня новый глава столичного «Киновидеопроката» Юрий Чечукевич дал
«Раньше „Победа“ была одним из самых убыточных кинотеатров»
С начала 2017 года кинотеатр «Победа» закрыли на глобальную реконструкцию. Поскольку здание кинотеатра — памятник архитектуры середины ХХ века, оно включено в Государственный список историко-культурных ценностей. На сегодня главная задача архитекторов — сохранить его в том виде, в каком он был создан Иосифом Лангбардом и Михаилом Баклановым. Главная же задача руководства кинопроката — оснастить кинотеатр ультрасовременным оборудованием и сделать его удобным для зрителей.
— Раньше «Победа» была одним из самых убыточных кинотеатров, — рассказывает в
Также руководитель столичного кинопроката пояснил и детали реконструкции:
— Первоначальный проект предусматривал два зала и ресторан. Но сегодня я выступаю за то, чтобы не смешивать объект культуры и общественного питания. Мы обсудили план с Министерством культуры и изыскали возможность вместо ресторана запроектировать третий зал. В результате будет один большой и два малых — на 80 мест каждый.
В кинотеатре обещают оставить пленочный проектов, но в основном будут показывать кино в цифровом формате.
«Строить кинотеатр в Каменной Горке — логичное и правильное решение»
Один из самых густонаселенный спальный районов города — Каменная Горка — до сих пор остается без своего кинотеатра. Ближайший зал к ним — «Аврора» на станции метро «Пушкинская».
— Я знаю о проблеме Каменной Горки, — рассказывает Юрий Чечукевич, — и скажу так: строить там кинотеатр — логичное и правильное решение, оно в интересах города. Другое дело, что пока мы не можем внести предложение о строительстве в Мингорисполком, в том числе и по экономическим соображениям. Нужно просчитать, сколько потребуется инвестиций, где их искать и когда они окупятся. На сегодня готового решения нет. Но мы над этим работаем.
А вот
— Если в Каменной Горке мы видим социальную потребность в этом объекте, то аналогично о Грушевке говорить рано, — пояснил Чечукевич.
«На днях откроем 3D в кинотеатре «Комсомолец»
Также стало известно, что изменения коснуться и кинотеатра «Октябрь» — крупнейшего в городе с залом на 1186 мест. Его сделают более комфортным — расширят пространство между сидениями, возможно заменят кресла.
— Кроме того, подумываем о реконструкции «Москвы» — в кинотеатре есть возможность расширения и создания дополнительного зала за счет помещения, которое мы сегодня сдаем в аренду. Также в планах улучшить работу Театра-студии киноактера. А буквально на днях откроем 3D в кинотеатре «Комсомолец».
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Стало известно, сколько залов будет в кинотеатре "Победа", откроют ли в ближайшее время кинозалы в Каменной Горке и какое будущее у проекта "Авангард".
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