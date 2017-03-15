Несколько лет назад к жительнице областного центра обратился ее знакомый с просьбой одолжить денег. Сумму просил немалую — 20 млн тогда еще неденоминированных рублей. Когда та развела руками, пояснив, что такими средствами не располагает, стал уговаривать женщину взять кредит в банке, пишут « Гомельские ведомости ».

То ли знакомый был хороший, то ли причина веская (мужчина хотел съездить на море), но гомельчанка кредит взяла. Приятель обязался регулярно его выплачивать. И даже сделал это один раз. Потом срок за сроком выплаты стал пропускать, и банк начал предъявлять претензии к кредитополучателю.

Женщина попыталась достучаться до знакомого, которому оказала услугу — тот пообещал платить. И снова этого не сделал. Более того, он поменял номера телефонов и переехал жить к родителям. Тогда гомельчанка сама оплатила банку 35 млн рублей и обратилась в милицию.

Оказалось, мужчина являлся учредителем фирмы по продаже строительного инструмента. Для нужд своего небольшого торгового предприятия одалживал у знакомых деньги и, как водится, их не возвращал. Из его зарплаты в счет имеющихся долгов уже удерживались средства. Но надо полагать, рассчитываться он будет долго, учитывая, что сейчас работает грузчиком.

В отношении должника по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.