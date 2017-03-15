Утром 16 марта в Минске во время движения загорелся Mercedes GL 2007 года выпуска. Об этом сообщили в МГУ МЧС.



Фото: МЧС

Сообщение о возгорании автомобиля на перекрестке улиц Куйбышева и Купалы поступило спасателям в 09.24. Когда работники МЧС прибыли на место, автомобиль горел открытым пламенем. Спасатели потушили возгорание.

До приезда работников МЧС водитель Mercedes и очевидцы происшествия пытались потушить пожар самостоятельно, однако этого сделать им не удалось.

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В результате пожара огнем повреждены все горючие элементы и лакокрасочное покрытие передней части Mercedes, а также приборная панель. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.