Дорожники уже провели обследования, выявили проблемные места и приступили к ямочным ремонтам и профилированию дорог с гравийным покрытием. На обслуживании КУП «Гроднооблдорстрой» 10 603 километра дорог местного значения, сообщает «Гродненская правда».





Как сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Волкович, уже к концу первой декады марта ямочные ремонты проведены на площади около двух тысяч квадратных метров, прогрейдировано 766 километров дорог с гравийным покрытием.

В арсенале подразделений предприятия есть специальная складируемая органоминеральная смесь для работы при минусовой температуре. Смесь нужно немного подогреть и сразу уложить в подготовленные ямки. Она активно использовалась и нынешней зимой. Но самые масштабные работы начнутся с пуском асфальтобетонных заводов в конце марта. Сначала заработают восемь заводов, затем подключатся остальные. Это позволит быстро завершить ямочные ремонты с использованием горячих смесей.

Одновременно ведется уборка в полосах отвода вдоль автодорог. Здесь убираются угрожающие деревья в местах ограниченной видимости, а также поросль. Дорожники приступили к наведению порядка на автобусных остановках.

Определен перечень объектов строительства за счет средств дорожного сбора. В нашей области благодаря этому будет отремонтировано 177 километров дорог, а также построен железобетонный мост через Неман в районе деревни Синявская Слобода Кореличского района. Он заменит существующий деревянный мост, который не способен пропускать тяжелую сельскохозяйственную технику. Новый мост будет с двусторонним движением и выдерживать нагрузку 11,5 тонны на ось.

«Гроднооблдорстрой» активно участвует в проектах трансграничного сотрудничества «Беларусь-Польша-Украина». Благодаря этому отремонтированы и построены новые участки дорог в сторону Августовского канала и к предполагаемому погранпереходу на белорусско-польской границе. Как подчеркнул Дмитрий Волкович, на очередной конкурс проектных предложений отправили десять заявок восьми польским партнерам. Самые приоритетные касаются обновления дорог в сторону Августовского канала.

За прошлый год на уборку придорожной полосы от мусора КУП «Гроднооблдорстрой» потрачено 39,1 тысячи рублей.

— С наступлением весеннего периода ежегодно обнажается вечная проблема — уборка придорожной полосы, автобусных остановок и площадок отдыха от бытового мусора, — рассказывает начальник производственного отдела КУП «Гроднооблдорстрой» Марина Кирилло. — Причем весь этот мусор складируется у дорог населением близлежащих населенных пунктов и членами садоводческих товариществ.

Чего только не убирают с придорожной полосы специально образованные бригады дорожников: мешки мусора, собранные и выставленные на обочину, брошенные диваны, корпуса холодильников и стиральных машин, не говоря уже о пакетах, баночках, бутылках, тарелочках. Это ведь бытовые отходы, а не мусор от дорожной деятельности.

На ликвидацию свалок с вывозом мусора расходуются немалые бюджетные средства, которые можно было бы использовать на содержание дорог. Эти деньги можно, к примеру, перенаправить на проведение ямочных ремонтов, грейдирование гравийных дорог, установку недостающих дорожных знаков и другое.