



КГК совместно с КГБ проведена проверка республиканского унитарного предприятия "Научно-производственный центр по геологии", в ходе которой выявлены факты незаконного получения средств из республиканского бюджета.

Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил заместитель начальника главного управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплекса КГК Беларуси Александр Романовский.

В целях выполнения государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016-2020 годы между Министерством природных ресурсов и окружающей среды Беларуси и НПЦ по геологии в октябре 2016 года были заключены договоры на геологические работы. Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета - около 4,2 млн рублей. Срок окончания работ - декабрь 2016 года.

На деле геодезическая разведка была только на бумаге. Начальники двух филиалов НПЦ в декабре 2016 года составили фиктивные акты приемки-сдачи работ, содержащие недостоверные сведения о фактически выполненных объемах.

Так, к 20 декабря 2016 года по мероприятию госпрограммы, направленному на выявление месторождений базальтов и туфов, пригодных для производства строительных материалов, из 14 предусмотренных договором скважин было пробурено только 3. На основании подготовленных филиалами актов генеральный директор и главный инженер центра организовали подготовку соответствующих актов приемки-сдачи работ со стороны НПЦ по геологии и предоставили их в Минприроды в качестве основания для оплаты якобы полностью произведенных геологических работ. В дальнейшем эти работы были оплачены из средств республиканского бюджета.

Отдельные должностные лица Минприроды проблему замолчали. Более того, руководители вынудили подчиненных подделать документы и вписать в них цифры, которые де-юре устроили бы всех. В итоге государству был причинен ущерб в почти 600 тыс. долларов. Подписывать поддельные документы отказался один сотрудник. В итоге за несогласие с руководством он был уволен. Однако справедливость была восстановлена, после того как материалы проверки легли на стол главы государства. В отношении ряда должностных лиц НПЦ и Минприроды, в том числе высокопоставленного чиновника этого ведомства, возбуждены уголовные дела. В целях возмещения причиненного ущерба у подозреваемых арестовано имущество на 630 тыс. долларов.