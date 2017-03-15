Уровень возмещения белорусами стоимости жилищно-коммунальных услуг достиг 60%. К такому выводу пришли специалисты Научно-исследовательского экономического института Минэкономики, которые проанализировали результаты социально-экономического развития страны в 2016 году.



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«В результате принимаемых мер по снижению затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, а также запланированного роста тарифов уровень возмещения населением стоимости жилищно-коммунальных услуг составил 60% при запланированном показателе 50%», — констатируют специалисты НИЭИ в последнем номере «Экономического бюллетеня», который издает институт Минэкономики, сообщает БелаПАН.

В 2017 году, отмечают эксперты государственной исследовательской организации, уровень возмещения населением стоимости услуг ЖКХ планируется довести до 75%.

В прошлом году увеличению этого показателя способствовал среди прочего рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 30,5%.

«По отдельным видам услуг изменение тарифов характеризуется следующими данными: в электроснабжении они увеличились на 24%; газоснабжении — на 23,4%; отоплении — 32,3%; водоснабжении — на 38,9%; в техническом обслуживании — в 1,6 раза», — напоминают специалисты НИЭИ Минэкономики.

Уже в этом году белорусы будут возмещать 75% затрат, а в следующем — 100%.

Рост тарифов на ЖКХ — одно из условий выдачи кредита от МВФ. Ранее вице-премьер Анатолий Калинин заявил , что стоимость жилищно-коммунальных услуг должна соответствовать доходам населения.

Напомним, в Беларуси с 1 января менялись тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг. Тогда стоимость теплоэнергии выросла на 17% до 15,6098 рубля за 1 Гкал, а природного газа в отопительный период — также на 17%. При этом тарифы на электроэнергию для населения не повышались.

С 1 марта в Беларуси проиндексировали субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения. Позже проиндексировали тарифы на водоснабжение, водоотведение (канализацию), техобслуживание жилого дома и на капитальный ремонт жилого дома.