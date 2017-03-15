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Институт Минэкономики: белорусы оплачивают 60% стоимости услуг ЖКХ
Уровень возмещения белорусами стоимости жилищно-коммунальных услуг достиг 60%. К такому выводу пришли специалисты Научно-исследовательского экономического института Минэкономики, которые проанализировали результаты социально-экономического развития страны в 2016 году.
«В результате принимаемых мер по снижению затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, а также запланированного роста тарифов уровень возмещения населением стоимости жилищно-коммунальных услуг составил 60% при запланированном показателе 50%», — констатируют специалисты НИЭИ в последнем номере «Экономического бюллетеня», который издает институт Минэкономики, сообщает БелаПАН.
В 2017 году, отмечают эксперты государственной исследовательской организации, уровень возмещения населением стоимости услуг ЖКХ планируется довести до 75%.
В прошлом году увеличению этого показателя способствовал среди прочего рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 30,5%.
«По отдельным видам услуг изменение тарифов характеризуется следующими данными: в электроснабжении они увеличились на 24%; газоснабжении — на 23,4%; отоплении — 32,3%; водоснабжении — на 38,9%; в техническом обслуживании — в 1,6 раза», — напоминают специалисты НИЭИ Минэкономики.
Уже в этом году белорусы
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Напомним, в Беларуси с 1 января
С 1 марта в Беларуси
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В прошлом году тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 30,5%, уточняют специалисты Научно-исследовательского экономического института Минэкономики.
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