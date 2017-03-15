Начальник главного управления контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров Министерства по налогам и сборам Лариса Шибко прокомментировала заключение соглашения с компанией Uber B. V, пишет БЕЛТА .





— Заключение соглашения с Uber вызвало большой резонанс. Было много скептических отзывов и вопросов: законно ли они работают, платят ли налоги. Мы проанализировали все эти вопросы, ведь наша задача — проконтролировать соблюдение налогового законодательства. И это касается также иностранных юридических лиц, которые работают на нашей территории. Мы заключили с компанией Uber B. V соглашение, чтобы взаимодействовать друг с другом, чтобы их работа была прозрачной и шла в конструктивном русле, а компания чувствовала себя уверенно на нашем рынке, — сказала представитель МНС.

Напомним, соглашение министерство по налогам и сборам и компания Uber B. V заключили в ноябре прошлого года. Суть соглашения умалчивалась, было лишь отмечено, что предусмотренные меры нацелены на создание прозрачных рыночных условий и здоровой конкурентной среды в сфере городских перевозок.

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