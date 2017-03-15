Подробности расследования уголовного дела о жестоком убийстве жительницы Солигорска сообщила на радио Sputnik Беларусь официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

По информации правоохранительных органов, об исчезновении 49-летней женщины стало известно днем 6 марта: она не вышла на работу и не отвечала на телефонные звонки коллег.

"В ходе оперативных мероприятий при вскрытии квартиры разыскиваемой женщины было обнаружено ее тело с множественными колото-резанными ранениями. Оперативной группой был проведен осмотр места происшествия", — рассказала Белоног.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Отработанные версии позволили установить причастность к преступлению 28-летнего сына убитой женщины. Он был ранее судим за хранение наркотиков и не имел постоянного заработка.

"Установлено, что молодой человек периодически проживал у потерпевшей. Когда он без разрешения снял с банковской карточки матери денежные средства, между ними произошел конфликт. В ходе ссоры сын нанес женщине множество ножевых ранений, после чего закрыл входную дверь на ключ и уехал в Минск, где и был задержан", — рассказала Белоног.

В настоящее время комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления продолжается, сообщила представитель СК.

Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног о жестоком убийстве в Солигорске слушайте на радио Sputnik Беларусь.