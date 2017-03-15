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СК о жестоком убийстве в Солигорске: сын зарезал мать из-за денег

16.03.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Подробности расследования уголовного дела о жестоком убийстве жительницы Солигорска сообщила на радио Sputnik Беларусь официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

По информации правоохранительных органов, об исчезновении 49-летней женщины стало известно днем 6 марта: она не вышла на работу и не отвечала на телефонные звонки коллег.

СК о жестоком убийстве в Солигорске: сын зарезал мать из-за денег
© flickr.com/ Marco / Zak
Сын-тунеядец зарезал свою мать в Солигорске и сбежал в Минск

"В ходе оперативных мероприятий при вскрытии квартиры разыскиваемой женщины было обнаружено ее тело с множественными колото-резанными ранениями. Оперативной группой был проведен осмотр места происшествия", — рассказала Белоног.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Отработанные версии позволили установить причастность к преступлению 28-летнего сына убитой женщины. Он был ранее судим за хранение наркотиков и не имел постоянного заработка.

"Установлено, что молодой человек периодически проживал у потерпевшей. Когда он без разрешения снял с банковской карточки матери денежные средства, между ними произошел конфликт. В ходе ссоры сын нанес женщине множество ножевых ранений, после чего закрыл входную дверь на ключ и уехал в Минск, где и был задержан", — рассказала Белоног.

В настоящее время комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления продолжается, сообщила представитель СК.

Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног о жестоком убийстве в Солигорске слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью: в ходе ссоры из-за снятых с карточки денег...

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