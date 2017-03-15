



Беларусь и Ставропольский край России имеют мощный потенциал для существенного наращивания товарооборота и запуска новых перспективных проектов, считает глава государства.

Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ставропольского края России Владимиром Владимировым, Ставропольский край является одним из наиболее перспективных экономических партнеров Беларуси в России. В прошлом году объем взаимной торговли составил 140 млн долларов. После двух лет падения динамика его роста составила 9%.

"Однако этого мало. Еще несколько лет назад товарооборот был на 100 млн долларов больше. Нам еще многое надо сделать, чтобы восстановить потерянное, а потом прибавить. Я абсолютно уверен, что Беларусь и Ставрополье с нашими мощными потенциалами, развитым агрокомплексом не устраивает сложившаяся ситуация. Поэтому ваш приезд расцениваем как стремление существенно прибавить во взаимной торговле и запустить новые перспективные проекты в отраслях, где мы интересны и полезны друг другу", - сказал Александр Лукашенко.

По мнению Президента, назрела необходимость развития кооперационных связей в промышленности.

"Нам известны ваши планы по сборке автомобилей с китайскими и европейскими компаниями. Нам следует подумать о создании совместных предприятий в Ставрополье и Беларуси. В перспективе, надеюсь, мы сможем организовать совместные предприятия, производство машин и агрегатов, всех конструкций, которые производятся в Беларуси и которые нужны вам, - отметил Глава государства. - Наряду с развитием кооперации наши акционерные общества "МАЗ", "МТЗ", "Амкодор", "Белкоммунмаш" и другие готовы обеспечивать Ставропольский край своей продукцией в полном объеме: и пассажирской, и грузовой, и коммунальной, и дорожно-строительной техникой".

Для повышения эффективности работы агропромышленного сектора Беларусь может предложить российскому региону современное технологическое оборудование для реконструкции молочно-товарных ферм.

"Мы этот путь уже прошли, поэтому, наверное, наш опыт для вас будет интересен. Тем более что мы очень многое делаем в этом плане во всех уголках России, даже на Сахалине, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Ускорить темпы обновления парка сельхозтехники можно за счет увеличения закупок всей линейки нашей техники (и тракторов, и комбайнов) по различным схемам финансирования. С учетом планов Ставрополья по развитию виноградарства перспективно сотрудничество по поставкам специализированной техники, в том числе с Минского тракторного завода".

Беларусь также предлагает услуги по проектированию и строительству на Ставрополье под ключ различных объектов.

"Мы в этом заинтересованы, потому что это будет своеобразная витрина возможностей Беларуси в строительном комплексе. Мы готовы тут посоревноваться и с россиянами, и с вашими зарубежными партнерами", - заметил президент.

В контексте развития оздоровительной инфраструктуры Кавказских минеральных вод Александр Лукашенко предложил использовать белорусские строительные и отделочные материалы, мебель, бытовую технику для строительства и реставрации объектов санаторно-курортного назначения. При необходимости принять участие в данных работах могут и белорусские специалисты.

"Важной сферой взаимодействия может быть инновационное направление. Белорусские ученые готовы подключиться к реализации проектов, которые осуществляют их ставропольские коллеги в робототехнике и ресурсосбережении, геоинформатике и геофизике, микробиологии и биотехнологии, - заявил глава государства. - Мы открыты для диалога по всем интересующим вас вопросам".