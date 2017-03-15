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Лукашенко пообещал ОБСЕ закон и порядок во время проведения ежегодной сессии ПА
16.03.2017 13:18 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен пообещал проведение сессии ПА ОБСЕ в атмосфере закона и порядка.
Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 марта на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, сообщила пресс-служба главы государства.
«Ваш визит очень важен для нас. Мы вам благодарны за то доверие, которое оказано Беларуси в плане проведения сессии Парламентской ассамблеи. Нам действительно надо обсудить многие вопросы. Я хочу вам честно и открыто сказать, что мы сделаем все, чтобы это была лучшая в своей истории подобная сессия. Мы хотим этим продемонстрировать, что Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ», – сказал глава государства.
«Мы это продемонстрируем всему миру, и прежде всего, депутатам, представителям других стран, которые входят в эту организацию. Мы покажем еще раз, что те предубеждения, которые на Западе существует, а особенно существовали, являются надуманными. Беларусь – это европейская страна. И что здесь и прав человека, и верховенства закона, и демократии нисколько не меньше, чем в других государствах Европы, в том числе Евросоюза», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Он заверил, что решение провести ежегодную сессию ПА ОБСЕ в Беларуси не было ошибочным.
«Ситуация в Беларуси относительно спокойная на фоне тех событий, которые развиваются в мире. И я вам обещаю, что ситуация будет такой же накануне, во время и после проведения этого мероприятия», – добавил белорусский лидер.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен пообещал проведение сессии ПА ОБСЕ в атмосфере...
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