



Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен пообещал проведение сессии ПА ОБСЕ в атмосфере закона и порядка.

Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 марта на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, сообщила пресс-служба главы государства.

«Ваш визит очень важен для нас. Мы вам благодарны за то доверие, которое оказано Беларуси в плане проведения сессии Парламентской ассамблеи. Нам действительно надо обсудить многие вопросы. Я хочу вам честно и открыто сказать, что мы сделаем все, чтобы это была лучшая в своей истории подобная сессия. Мы хотим этим продемонстрировать, что Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ», – сказал глава государства.

«Мы это продемонстрируем всему миру, и прежде всего, депутатам, представителям других стран, которые входят в эту организацию. Мы покажем еще раз, что те предубеждения, которые на Западе существует, а особенно существовали, являются надуманными. Беларусь – это европейская страна. И что здесь и прав человека, и верховенства закона, и демократии нисколько не меньше, чем в других государствах Европы, в том числе Евросоюза», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Он заверил, что решение провести ежегодную сессию ПА ОБСЕ в Беларуси не было ошибочным.

«Ситуация в Беларуси относительно спокойная на фоне тех событий, которые развиваются в мире. И я вам обещаю, что ситуация будет такой же накануне, во время и после проведения этого мероприятия», – добавил белорусский лидер.