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Кобяков намерен восстановить упавший в два раза товарооборот с Казахстаном

16.03.2017 13:53 — Разное | Ежедневник  
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Кобяков намерен восстановить упавший в два раза товарооборот с Казахстаном

Беларусь заинтересована восстановить товарооборот с Казахстаном в 1 млрд долларов, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с парламентской делегацией Казахстана во главе с председателем Мажилиса парламента Нурланом Нигматулиным.

«Казахстан традиционно является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Беларуси. Мы в 2014 году взаимно наторговали практически на 1 млрд долларов, это была рекордная цифра. К сожалению, в последнее время в связи с объективными экономическими обстоятельствами товарооборот уменьшился в 2 с лишним раза. Январь нынешнего года показывает, что наше экономическое взаимодействие налаживается, и мы ставим перед собой задачу товарооборот 2014 года в самое ближайшее время восстановить и превзойти», – отметил Андрей Кобяков.

По словам премьер-министра, Беларусь заинтересована в скорейшем принятии программы социально-экономического сотрудничества с Казахстаном до 2026 года.

«Рассчитываем, что в августе правительственная делегация посетит выставку "ЭКСПО" в Казахстане, и в ходе визита состоится подписание документов», – сказал Андрей Кобяков.

Беларусь и Казахстан запустили первую очередь проекта по созданию индустриально-технологического парка сельскохозяйственной и коммунальной техники, есть планы по совместной сборке коммунальной самосвальной техники на базе Минского автомобильного завода, комбайнов "Лидагропроммаш" – в Казахстане. По оценке Премьер-министра, есть хорошие перспективы по сотрудничеству беспилотников, взаимодействию в космической отрасли.

Беларусь также готова активно участвовать в третьем этапе модернизации Казахстана. «Нам есть что предложить в рамках реализации масштабной инициативы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по третьей модернизации страны. Мы очень рассчитываем на участие в этом проекте», – подчеркнул Андрей Кобяков.

Нурлан Нигматулин в свою очередь отметил, что Беларусь и Казахстан сегодня являются важными друг для друга политическими и экономическими партнерами, и ключевую роль в укреплении сотрудничества играют дружеские и доверительные отношения лидеров двух стран. В сентябре исполнится 25-летие установления дипломатических отношений – за это время страны прошли непростой путь и неизменно оказывали друг другу поддержку, заметил Нурлан Нигматулин.

 
 
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Беларусь заинтересована восстановить товарооборот с Казахстаном в 1 млрд долларов, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с парламентской...

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