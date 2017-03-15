МИНСК, 16 мар — Sputnik. Белорусская фабрика игрушек "Мальвина" отшила игрушку Ждуна, вдохновившись популярным в интернете мемом. Утром пользователи байнета выложили снимок игрушки в сеть, снабдив фотографию координатами магазина, в котором можно приобрести Ждуна. К тому моменту, как корреспонденты Sputnik выдвинулись за собственным Ждуном, всю партию из шести игрушек в минском ЦУМ уже раскупили.

Охотников за Ждуном продавцы описывали как 20-30-летних молодых людей, а вот дети игрушкой не интересовались.

"После обеда привезут еще", — успокоили Sputnik продавцы магазина.

"Вчера привезли партию игрушек, и уже к полудню ни одной не было", — добавили в ЦУМе.

Стоит игрушка 21 белорусский рубль.

Найдено в минском ЦУМе. Пачакун pic.twitter.com/z0Ge4xBprb — Aliaksej Vazhnik (@alex_vazhnik) 16 марта 2017 г.

​На фабрике "Мальвина" подтвердили, что к вечеру в ЦУМе и некоторых других магазинах появится еще больше "ждунов", которых, кстати, назвали по-белорусски — "Пачакун".

Если продавцы ЦУМа уже знают о Ждуне все, то в ГУМе о нем пока не слышали. "Серый такой, носатый", — попыталась объяснить корреспондент Sputnik внешние признаки игрушки, но из подобных на полках был только морской котик, который Ждуна никак не заменит.

Кого ждем

Ждун, вдохновивший белорусских дизайнеров игрушек, стал популярным интернет-мемом этой зимой. Добродушный носатый человечек со скрещенными на животе руками по задумке нидерландской художницы Маргрит фон Брейфорт изображает пациента, ожидающего приема врача. Сама скульптура Ждуна (ее настоящее название — Homunculus loxodontus) появилась еще в прошлом году, а на постсоветском пространстве этот образ стал вирусным в январе нынешнего года, после того, как российская туристка сделала фотографию скульптуры и опубликовала на одном из сайтов.

Пользователи сети принялись вставлять Ждуна в картины классических и современных мастеров, в кадры из фильмов и фотографии. Неожиданно оказалось, что Ждун уместен не только в очереди в поликлинику — в любую ситуацию он вносил определенную толику невозмутимости.

Ждун даже завел собственные страницы в социальных сетях.

Публикация от Ждун (@zjhdun) Фев 11 2017 в 1:22 PST

Кстати, скоро у одинокого Ждуна по обещанию художницы может появиться подруга. Будущую скульптуру уже назвали Ждуньей, и отныне Ждуну не придется одиноко красоваться на мемах пользователей сети.