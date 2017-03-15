В минском музее истории театральной и музыкальной культуры идет уникальная выставка. В одном из залов музея выставлена коллекция гитар, бывших и мечтой, и предметом гордости для многих музыкантов или просто любителей играть на электрогитаре. Правда, в одной, отдельно взятой стране, звавшейся СССР. Хотя в Советском Союзе, само собой, изготавливались музыкальные инструменты, качество их и звучание оставляли желать лучшего. И на чешские, немецкие и болгарские гитары на одной шестой части суши шла настоящая охота.

Минск" title="Впервые за девять лет проект Народный Альбом возвращается в Минск" class="">

Минск" title="Впервые за девять лет проект Народный Альбом возвращается в Минск" class=""> © Sputnik/ Александр Кривошеев, Михаил Луханин Впервые за девять лет проект "Народный альбом" возвращается в Минск

Болгарские бас-гитары Orpheus были отдельным предметом культа, так, как несколько моделей их были "как у Пола МакКартни из Битлз". Мало кто тогда знал, что это копия Hofner. Как, в общем, мало кого занимал вопрос, с каких моделей западных инструментов скопированы гитары Iolana, Musima, Eterna, Galaxis, Cremona, Record, Lignatone. Пусть стоили они одну-две месячных зарплаты, их нужно было доставать из-под полы, записываться в очередь в магазине, или обшаривать комиссионные магазины. Но это стоило того: извлечь звучание, как у любимой группы, играть на гитаре "как у Мулявина", или "как у Макара".

Уникальную коллекцию собрал дирижер Владимир Митряев. Экспонаты, по его словам, иногда приходилось вытаскивать буквально с чердаков и из подвалов, лично реставрировать или воссоздавать особо редкие экземпляры. Например, представленную в экспозиции одну из первых гитар Владимира Мулявина.

Всего в коллекции Владимира Митряева около сотни инструментов. На выставке в "Доме масонов", где и расположен музей истории театральной и музыкальной культуры, представлена только немецкая, чешская и болгарская ее часть. Но скоро стоит ждать и экспозицию инструментов, произведенных в Беларуси и по всему СССР. Выставка работает до 24 марта.