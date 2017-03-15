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Главу нидерландских праволибералов овациями встретили после выборов

16.03.2017 14:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Партия премьер-министра победила на парламентских выборах в Нидерландах после подсчета 54% голосов.

После новости о победе Рютте сказал, что стране нужно новое стабильное правительство для того, чтобы вести Нидерланды вперед. Он также добавил, что страна высказалась за прекращение неправильной формы популизма.

Победившая на выборах партия по предварительным результатам получит 32 кресла в парламенте, правая "Партия свободы" Герта Вилдерса получила 19 мест. Столько же получили партии "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".

 
 
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Сторонники овациями встретили лидера праволиберальной "Народной партии за свободу и демократию" Марка Рютте после информации о том, что команда премьера лидирует...

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