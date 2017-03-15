Партия премьер-министра победила на парламентских выборах в Нидерландах после подсчета 54% голосов.

После новости о победе Рютте сказал, что стране нужно новое стабильное правительство для того, чтобы вести Нидерланды вперед. Он также добавил, что страна высказалась за прекращение неправильной формы популизма.

Победившая на выборах партия по предварительным результатам получит 32 кресла в парламенте, правая "Партия свободы" Герта Вилдерса получила 19 мест. Столько же получили партии "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".