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МОК объявил о создании независимой антидопинговой организации

16.03.2017 14:38 — Разное | Ежедневник  
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МОК объявил о создании независимой антидопинговой организации

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

Как сообщают информагентства, заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс в ходе заседания исполкома комитета.

"Будет создана Независимая организация допинг-тестирования (ITA). Правление ITA будет иметь лишь полномочия наблюдателя. Оно не будет иметь полномочий направлять или инструктировать руководство антидопинговой программы", - заявил Марк Адамс.

По его словам, ITA должна будет разработать индивидуальный план тестирования. Каждый спортсмен, который намерен принять участие в мировых чемпионатах или Олимпийских играх, должен будет сдать определенное количество допинг-тестов.

"Количество тестов должно быть прозрачным для каждого атлета в конкретном виде спорта или конкретной дисциплине. Атлеты, не прошедшие установленного минимального количества тестов, не будут допущены к участию в чемпионатах мира или Олимпиадах", - сказал Марк Адамс.

В свою очередь национальные антидопинговые агентства будут ответственными за исполнение этих планов по запросу ITA. При этом они продолжат проводить свое тестирование, а Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обеспечит проведение тестов независимо от стран и национальных интересов. Отмечается, что в правление ITA будут входить представители органов государственной власти, общественных организаций, олимпийского движения, WADA и спортсмены.

 
 
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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

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