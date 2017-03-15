



Елизавета II подписала закон, уполномочивающий правительство Великобритании начать процедуру вывода страны из ЕС. Переговоры с Брюсселем по Brexit могут начаться в течение двух недель.

Королева Великобритании Елизавета II подписала утром 16 марта законопроект, позволяющий британскому правительству направить руководству ЕС официальный запрос о выходе страны из союза. После утверждения монархом документ приобретает полную силу и становится законом.

Теперь кабинет министров может начать переговоры о выходе из Евросоюза в любой момент. Ранее премьер-министр Тереза Мэй неоднократно утверждала, что планирует послать уведомление в Брюссель о начале переговоров не позднее 31 марта 2017 года.

Согласно ст.50 Лиссабонского договора, если государство намерено выйти из Евросоюза, оно должно «согласно своим конституционным требованиям» подать заявку на выход, после чего стартуют переговоры об условиях выхода, на них отводится не более двух лет.

Поскольку в Британии нет кодифицированной конституции, юристы подали иск против правительства, призывая, чтобы решение о начале Brexit было сначала утверждено парламентом. Правительство проиграло сначала процесс, а затем и поданную апелляцию, после чего выставило на рассмотрение парламента законопроект о запуске процедуры Brexit. К 13 марта документ в изначальном виде утвердили обе палаты (все предложенные изменения были отвергнуты), после чего его смогла подписать королева.

Текст нового закона содержит лишь несколько абзацев, уполномочивающих кабинет министров начать переговоры по Brexit. Вся содержательная часть правительственного плана описана в так называемой Белой книге, которая является концепцией, описывающей намерения властей и не имеющей юридической силы.

Депутаты парламента намеревались перенести наиболее важные положения концепции в законопроект (например, права европейских граждан в Британии и британцев в ЕС), но не смогли собрать достаточного числа голосов для утверждения правок. Сейчас граждане стран ЕС после пяти лет проживания в Британии автоматически получают статус резидентов. Палата лордов предложила сохранить это правило в одностороннем порядке, но палата общин отклонила правку. Теперь судьба экспатов будет решаться в ходе двухлетних переговоров между Лондоном и Брюсселем.

Несмотря на то что юридически Мэй имеет право запустить процесс Brexit уже сегодня, источники The Guardian в правительстве сообщили, что премьер планирует выждать две недели и приступить к переговорам лишь 27 марта. Объясняется это нежеланием премьера предпринимать резкие шаги сразу после новостей о новом референдуме об отделении Шотландии.

В понедельник, 13 марта, глава правительства Шотландии Никола Стерджен пригрозила организовать повторный референдум о независимости Шотландии от Великобритании к весне 2019 года - как раз к моменту завершения процесса Brexit. По словам Стерджен, нежелание Лондона обсуждать проблемы региона, которые возникнут после выхода из общеевропейского рынка, делают новый референдум «неизбежным».

По выражению экс-министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга, правительству Мэй грозит теперь «война на два фронта» - с ЕС и с Шотландией. Экспорт в ЕС занимает почти половину всего экспорта Шотландии за пределы Великобритании (12,3 млрд фунтов стерлингов в 2015 году), с этой точки зрения Эдинбург всегда был заинтересован в тесных экономических связях с континентом.

Предыдущий референдум по отделению Шотландии прошел в сентябре 2014 года, тогда 55% шотландцев высказались за сохранение региона в составе Великобритании. Референдум же о выходе Британии из ЕС прошел 23 июня 2016 года. За выход проголосовало 51,9% граждан или около 17,4 млн человек.

С начала этой недели британский фунт стерлингов упал к евро на 0,4% (до уровня 1,14 евро), а к доллару — вырос на 0,8% (до 1,23 доллара за фунт). Правда, за последний месяц (с середины февраля) фунт упал к евро на 2,2%, а к доллару - на 1,8%.