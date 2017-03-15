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Индонезийским военным пришлось убрать статую тигра, ставшую интернет-мемом
Индонезийским военным пришлось убрать статую тигра на одной из своих баз после того, что та за несколько дней стала интернет-мемом. До этого статуя простояла там 6 лет,
Тигр — талисман индонезийского военного подразделения «Силиванги», поэтому статуи хищников расположены на многих военных объектах. Однако 11 марта пользователь Твиттера Винсент Сандра обратил внимание на «смеющегося» тигра возле деревни Цисеву.
Запись Сандры получила вирусную популярность в Индонезии, а тигр на военной базе за несколько дней стал мемом. Пользователи Твиттера активно «фотошопили» скульптуру, высмеивая ее внешний вид.
И буквально через пару дней индонезийские военные отреагировали на шутки пользователей Твиттера и снесли получившую популярность статую. До того момента, как тигр стал мемом, он простоял возле базы шесть лет.
Официальный представитель военных в разговоре с AFP заявил, что тигры должны выглядеть свирепыми, чтобы подчеркнуть их храбрость и стойкость. Он отметил, что в армии не могли игнорировать факт, что над статуей тигра насмехаются. По его словам, в ближайшее время возле базы появится новая скульптура.
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