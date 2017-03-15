Индонезийским военным пришлось убрать статую тигра на одной из своих баз после того, что та за несколько дней стала интернет-мемом. До этого статуя простояла там 6 лет, пишет TJournal.

Тигр — талисман индонезийского военного подразделения «Силиванги», поэтому статуи хищников расположены на многих военных объектах. Однако 11 марта пользователь Твиттера Винсент Сандра обратил внимание на «смеющегося» тигра возле деревни Цисеву.

Ini Harimau apa sih? Duh gusti! pic.twitter.com/ElBNudYyM3 — Vincent Candra (@halleluhellyeah) 11 марта 2017 г.

Запись Сандры получила вирусную популярность в Индонезии, а тигр на военной базе за несколько дней стал мемом. Пользователи Твиттера активно «фотошопили» скульптуру, высмеивая ее внешний вид.

reaksi oknum warga semak2 pinggir tol, kalo lihat bis yg mereka timpukin berhenti. pic.twitter.com/ESTYdZaVge — KLNMCN (@KoloneMacan) 14 марта 2017 г.

И буквально через пару дней индонезийские военные отреагировали на шутки пользователей Твиттера и снесли получившую популярность статую. До того момента, как тигр стал мемом, он простоял возле базы шесть лет.

Terima kasih telah menghibur netizen bang Hari Mau, semoga diterima semua amal baiknya. Amin pic.twitter.com/Nr5bXv4fTa — FLUTULANG (@flutulang__) 13 марта 2017 г.

Официальный представитель военных в разговоре с AFP заявил, что тигры должны выглядеть свирепыми, чтобы подчеркнуть их храбрость и стойкость. Он отметил, что в армии не могли игнорировать факт, что над статуей тигра насмехаются. По его словам, в ближайшее время возле базы появится новая скульптура.