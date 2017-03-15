﻿ Петр Порошенко утвердил ограничения в отношении Российских банков в Украине. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Петр Порошенко утвердил ограничения в отношении Российских банков в Украине

16.03.2017 15:22 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Петр Порошенко утвердил ограничения в отношении Российских банков в Украине

Петр Порошенко утвердил предложенные Нацбанком санкции в отношении пяти российских госбанков сроком на год.

Указ об введенных ограничениях опубликован на сайте президента Украины. Согласно документу, ограничения коснутся работающих в Украине Сбербанка, ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка).

Указом президента перечисленным банкам запрещено выводить капиталы "в пользу связанных с ними лиц" за пределы Украины.

В Москве ранее заявили, что готовы при необходимости отреагировать на ситуацию, и отметили, что Украина перестает быть привлекательной для международных инвесторов страной.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Петр Порошенко утвердил предложенные Нацбанком санкции в отношении пяти российских госбанков сроком на год.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Индонезийским военным пришлось убрать статую тигра, ставшую интернет-мемом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика