|
Петр Порошенко утвердил ограничения в отношении Российских банков в Украине
16.03.2017 15:22 — Разное | Ежедневник
Петр Порошенко утвердил предложенные Нацбанком санкции в отношении пяти российских госбанков сроком на год.
Указ об введенных ограничениях опубликован на сайте президента Украины. Согласно документу, ограничения коснутся работающих в Украине Сбербанка, ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка).
Указом президента перечисленным банкам запрещено выводить капиталы "в пользу связанных с ними лиц" за пределы Украины.
В Москве ранее заявили, что готовы при необходимости отреагировать на ситуацию, и отметили, что Украина перестает быть привлекательной для международных инвесторов страной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Петр Порошенко утвердил предложенные Нацбанком санкции в отношении пяти российских госбанков сроком на год.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии