



Петр Порошенко утвердил предложенные Нацбанком санкции в отношении пяти российских госбанков сроком на год.

Указ об введенных ограничениях опубликован на сайте президента Украины. Согласно документу, ограничения коснутся работающих в Украине Сбербанка, ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка).

Указом президента перечисленным банкам запрещено выводить капиталы "в пользу связанных с ними лиц" за пределы Украины.

В Москве ранее заявили, что готовы при необходимости отреагировать на ситуацию, и отметили, что Украина перестает быть привлекательной для международных инвесторов страной.