

При любом строительстве всегда возникает потребность в покупке строительных материалов, без которых невозможно произвести дальнейшие работы. Один из самых важных моментов при строительстве сооружений — купить арматуру , без которой нельзя представить ни один фундамент. Ведь с помощью арматуры можно существенно укрепить железобетонные конструкции и сделать их более надежными.

Что такое арматура?





Арматура представляет собой полный комплект различных деталей и устройств, которые необходимы для укрепления различных конструкций. В случае со строительством — для укрепления железобетонных конструкций.

При выборе металлопроката для своего дома нужно обращать внимание не только на стоимость, но на подходящую форму и вес. Это имеет важное значение для осуществлениия дальнейшего строительства.

Средний вес стандартной арматуры

Купить арматуру можно во многих компаниях, все они предлагают различные товары по размерам и весу. Размеры изделия могут зависеть от назначения изделия и используемого материала. Стандартные стальные элементы имеют следующий вес:

Диаметр (мм) Вес кг/метр 10 мм 0,617 12 мм 0,888 14 мм 1,210 16 мм 1,580

Сталь для изготовления арматуры





При возведении железобетонных конструкций специалисты чаще используют гибкие изделия — прутки. Когда появляется необходимость в создании жестких конструкций, обычно используются специальные уголки, швеллеры и двутавры.

Строительный стержневой металлопрокат обычно изготавливается из высококачественной термически упрочненной стали. Это обеспечивает дополнительную надежность и жесткость при использовании в строительстве. Обычно используют сталь низколегированной или углеродистой категории. Сталь может быть горячетканной или холоднокатанной, что говорит о методе ее обработки.

Конструктивная арматура





Конструктивная арматура отличается от других материалов своими свойствами. Она предназначена для проведения специальных работ под напряжениями в бетоне, которые не были учтены в расчете конструкции. К ним можно отнести места высокой концентрации напряжений в условиях резкого изменения сечения конструкции, а также в оголовке свай при необходимости восприятия динамических нагрузок и так далее.

Изделия периодического профиля





Для устранения возможных появлений трещин на железобетонной конструкции предпочтительнее использовать арматуру периодического профиля. Представляет она собой стержни круглой формы с насечками вдоль или поперек. Она отличается меньшим содержанием металла, что требует только высококачественной стали.

Стеклопластиковая арматура





Стеклопластиковые, или композитные, изделия представляют собой стержень, поверхность которого состоит из стеклянных волокон. Зачастую используется в дорожном, промышленно-гражданском, а также индивидуальном жилищном строительстве. С помощью его обычно заменяют стандартную стальные изделия периодического профиля класса АIII (S500).

Чтобы купить арматуру такого типа, необходимо обращаться только в специализированные компании. При использовании стеклопластика готовые каркасы и сетки связываются простой вязальной проволокой или простыми пластиковыми хомутами.

Преимущества и способы использования арматуры в бетоне





Помимо значительного укрепления готовой конструкции, она позволяет надежно скреплять между собой все стены будущего здания. Использование стальных конструкций в бетоне не подвергается неблагоприятному воздействию, поэтому они выполняют основные функции долгое время.

Связывание стальных элементов при строительстве фундаментов происходит с помощью обычной проволоки или хомутов. Связывать отдельные части нужно как можно чаще, в таком случае можно будет сделать полноценный каркас для будущего строительства.

Использование арматуры в ленточном фундаменте





При заливке ленточного фундамента используют специальные изделия, которые будут способствовать повышению прочности будущей конструкции. Бетон является недостаточно прочным материалом, но он устойчив к возможному сжатию, а к разрывам, к сожалению, нет. Такой недостаток можно легко компенсировать, если проложить в него надежные металлические части прямо по верхней либо нижней части ленточного фундамента, что увеличит прочность на разрыве и на изгибе.

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