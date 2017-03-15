|
Сугробы не помеха: пассажирский состав "окатил" пассажиров снегом в США
16.03.2017 15:12 — Разное | Sputnik Беларусь
На видео, опубликованном накануне, можно увидеть, что слой снега, который лежал на рельсах возле перрона, довольно толстый, и перед прибытием поезда его никто не чистил.
© REUTERS Kamil Krzaczynski
Это не остановило машиниста состава, который приближался к вокзалу. Локомотив передней частью врезался в сугроб, а пассажиров, которые были на перроне, засыпало разлетающимся во все стороны снегом.
Следует отметить, что некоторые из находившихся на вокзале, снимали происходящее на свои мобильные телефоны, однако многие пассажиры, увидев приближающийся поезд, отошли на дальнюю часть перрона.
Видеоролик быстро набирает популярность на канале YouTube — за сутки его просмотрели более 700 тысяч раз.
Два дня назад на восточное побережье США обрушился сильнейший снежный шторм — было отменено более пяти тысяч авиарейсов. Власти Нью-Йорка призвали жителей по возможности не пользоваться личным транспортом, пока не будет расчищен снег.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прибывавший к вокзалу города Райнклифф (штат Нью-Йорк) пассажирский поезд засыпал снегом пассажиров, стоявших на перроне. Смотрите кадры инцидента.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии