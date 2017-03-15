МИНСК, 16 мар — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты Беларуси подготовило и уже передало в правительство свои предложения по защите граждан, потерявших работу, одно из нововведений предусматривает возможность возмещать из бюджета таким лицам в течение полугода 60% их заработка.

Создание в Беларуси страховых гарантий для лиц, которые стоят под угрозой увольнения в результате оптимизации штатной численности организаций или ликвидации предприятия, обсуждается в стране с 2016 года.

"В нашем предложении мы рекомендуем развивать систему страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте", — сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Как будет реализован механизм страховки?

Как пояснил Олег Токун, фонд страхования по безработице планируется сформировать в рамках уже действующего в Беларуси Фонда соцзащиты населения (ФСЗН). Именно в этот фонд, бюджет которого ежегодно утверждается в пакете бюджетных документов белорусским парламентом, платят обязательные ежемесячные отчисления все наниматели. Из этого же фонда идет выплата гражданам пенсий, начислений по больничным листам, иных пособий и социальных трансфертов.

Как увеличатся отчисления работников?

В настоящее время работники ежемесячно, вместе с подоходным налогом, перечисляют в ФСЗН 1% от зарплаты.

По подсчетам Минтруда, если механизм страхования от безработицы будет внедрен, размер отчисления работников увеличится, но незначительно.

"Мы просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%", — пояснил Токун.

Он подчеркнул, что это несущественное увеличение, в то же время гражданин получает реальную защиту от безработицы.

"И наниматели, думаю, тоже будут не против, поскольку это снимет с них определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников", — сказал Токун.

Кто сможет претендовать на пособие?

Обязательным условием получения возмещения в течение полугода 60% от зарплаты станет регистрация потерявшего работу гражданина в органах по труду и занятости.

Ранее Федерация профсоюзов Беларуси также выступала за скорейшее внедрение в республике механизма страхования от безработицы. По мнению профсоюзов, это могло бы стать действенным механизмом защиты для граждан, которые подпадают под сокращение штата в результате оптимизации штатной численности в организациях, а также для тех, кто остался без работы в связи с ликвидацией предприятия по экономическим причинам.

Каков уровень безработицы в Беларуси?

Официально уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси невысок — менее 1% от экономически активного населения.

Однако в начале 2017 года Белстат впервые за многие годы обнародовал данные по безработице, основанные на методологии Международной организации труда: они рассчитываются на основе выборочного опроса домашних хозяйств. При этом респондентам задаются вопросы, имеют ли они в настоящее время работу и готовы ли работать, если будет найдена подходящая вакансия.

По методологии Международной организации труда в 2016 году реальная безработица в Беларуси составила 5,8% от экономически активного населения. Однако в опросе участвовали и студенты, пенсионеры и учащиеся, которые, как правило, работу не ищут.

Поэтому, полагают в Минтруда, уровень реальной безработицы в стране все же несколько ниже — 5,3%.

"Кроме того, 5-6% — это естественный уровень безработицы для любой экономики", — подчеркнул Токун.

За 250 рублей работать никто не хочет, хотя вакансии есть

По данным Минтруда, сегодня в Беларуси достаточно вакансий, чтобы трудоустроить всех желающих. Однако, как правило, это вакансии с небольшим уровнем зарплаты, большинство из них — это вакансии по рабочим специальностям, вакансии в сельхозпредприятиях. Поэтому, отметил Токун, в органах занятости зачастую сталкиваются с тем, что безработные, особенно с высшим образованием, не стремятся переучиваться на новые специальности, кардинально менять свою жизнь или уезжать из городов в сельскую местность.

Поэтому, подчеркнул представитель ведомства, люди, которые не желают работать за 250-400 рублей в месяц, должны понимать, что такой уровень зарплаты сложился из-за экономической ситуации в стране.

"Понятно, не каждый хочет получать 250-400 рублей. Но такая уж сейчас ситуация. Хотя лично я этого понять не могу", — приводит газета "Республика" слова Токуна.

Представитель Минтруда отметил, что постоянно говорит безработным — когда ему нужна была работа, он соглашался на любые деньги.

"Не хочется быть банальным, но все же лучше синица в руке, чем журавль в небе", — подытожил он.

По данным Минтруда, всего за 2016 год в стране создано 71,4 тысячи новых рабочих мест, хотя правительство ставило задачу в 50 тысяч. На 2017-й планку подняли и ждут появления не менее 70 тысяч мест.