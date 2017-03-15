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Политолог о демократии в Беларуси и встрече Лукашенко с главой ПА ОБСЕ

16.03.2017 15:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Беларусь и Евросоюз вполне могут поучиться демократии друг у друга, заявил на радио Sputnik Беларусь политический эксперт  Петр Петровский, комментируя разговор президента Беларуси с председателем ПА ОБСЕ и проведение в Беларуси 26-й сессии ПА ОБСЕ в июле этого года.

"ОБСЕ как организация как раз и связана с тем, чтобы запад и восток одного континента поняли друг друга. Я думаю, что  Беларусь  с ее площадкой по Украине сейчас претендует на роль лидера в регионе как донор мира, спокойствия и безопасности", — отметил политолог.

По словам Петровского, европейские партнеры вполне могут поучиться у нашей страны прямой демократии, особенно в плане отношения к реальной безопасности и обеспечению порядка.

Политолог о демократии в Беларуси и встрече Лукашенко с главой ПА ОБСЕ
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы стараемся не допускать того, что было в Украине, или погромов, аналогичных французским, или проблем с мигрантами. Это все у нас уже налажено", — уточнил политолог.

При этом, по мнению политолога, Беларусь может поучиться у европейских партнеров тому, как нужно проводить массовые мероприятия.

"Я бы поучился, например, у немецких коллег, тому, что люди, даже если выражают протесты, приходят без масок, не настроенные радикально. Как президент сказал, никто не запрещает выражать протест. Но думаю, нашим законодателям еще предстоит поработать, чтобы не было определенных казусов и недоразумений", — констатировал политолог.

Как уже сообщал Sputnik, глава ПА ОБСЕ Кристин Муттонен прибыла в Беларусь для подписания соглашения о проведении в июле в Минске 26-й сессии ПА ОБСЕ.

Проведением сессии ПА ОБСЕ Беларусь намерена продемонстрировать миру приверженность основным принципам деятельности организации и несправедливость распространенных в Европе предубеждений об отсутствии демократии в нашей стране, заявил Лукашенко на встрече с Муттонен в четверг, 16 марта.

"Мы вам благодарны за доверие, которое оказано Беларуси в плане проведения сессии Парламентской ассамблеи. Нам действительно надо обсудить многие вопросы. Мы сделаем все, чтобы это была лучшая в своей истории подобная сессия", — сказал глава государства.

Лукашенко намерен показать западным партнерам, что предубеждения, существовавшие ранее на счет Беларуси, являются надуманными.

"Беларусь — это европейская страна. И что здесь и прав человека, и верховенства закона, и демократии нисколько не меньше, чем в других государствах Европы, в том числе Евросоюза", — подчеркнул Лукашенко, назвав нынешнюю ситуацию в стране "относительно спокойной, на фоне тех событий, которые развиваются в мире".

Комментарий политического эксперта Петра Петровского о встрече президента Беларуси с председателем ПА ОБСЕ слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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