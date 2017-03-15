﻿ Генпрокуратура передала в суд уголовное дело о гибели солдата-срочника в ДТП на М1. 21.by
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Генпрокуратура передала в суд уголовное дело о гибели солдата-срочника в ДТП на М1

16.03.2017 15:59 — Разное | Tut.by  
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Генпрокуратура передала в суд Брестского района уголовное дело по обвинению 21-летнего водителя Honda в смертельном ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.


ДТП произошло 16 июня, около 10.30, на трассе М1. 22-летний водитель Honda ехал со стороны Бреста в направлении Кобрина. По предварительной версии, на 27-м километре дороги легковушка врезалась в попутный ГАЗ. В результате столкновения погиб 23-летний пассажир Honda. Водителя спасла подушка безопасности.

Предварительным следствием установлено, что водитель Honda своевременно не увидел в своей полосе двигающийся попутно и снижающий скорость грузовик, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с указанным автомобилем.

Обвиняемый и пострадавший на момент ДТП являлись военнослужащими срочной службы и направлялись в отпуск.

Молодой человек обвиняется по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В отношении него применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 
Теги: Брест
 
 
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По версии обвинения, водитель не заметил, как начал тормозить попутный ГАЗ.

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