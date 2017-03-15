Генпрокуратура передала в суд Брестского района уголовное дело по обвинению 21-летнего водителя Honda в смертельном ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.





ДТП произошло 16 июня, около 10.30, на трассе М1. 22-летний водитель Honda ехал со стороны Бреста в направлении Кобрина. По предварительной версии, на 27-м километре дороги легковушка врезалась в попутный ГАЗ. В результате столкновения погиб 23-летний пассажир Honda. Водителя спасла подушка безопасности.

Предварительным следствием установлено, что водитель Honda своевременно не увидел в своей полосе двигающийся попутно и снижающий скорость грузовик, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с указанным автомобилем.

Обвиняемый и пострадавший на момент ДТП являлись военнослужащими срочной службы и направлялись в отпуск.

Молодой человек обвиняется по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В отношении него применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.