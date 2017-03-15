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Генпрокуратура передала в суд уголовное дело о гибели солдата-срочника в ДТП на М1
Генпрокуратура передала в суд Брестского района уголовное дело по обвинению 21-летнего водителя Honda в смертельном ДТП,
Предварительным следствием установлено, что водитель Honda своевременно не увидел в своей полосе двигающийся попутно и снижающий скорость грузовик, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с указанным автомобилем.
Обвиняемый и пострадавший на момент ДТП являлись военнослужащими срочной службы и направлялись в отпуск.
Молодой человек обвиняется по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В отношении него применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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По версии обвинения, водитель не заметил, как начал тормозить попутный ГАЗ.
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