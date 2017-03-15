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Жительнице Витебска полгода после увольнения не платили зарплату

16.03.2017 15:57 — Разное | Tut.by  
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Жители Витебска нередко обращаются в прокуратуру города по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы. Так, одной из женщин бывший работодатель не выплачивал деньги более полугода после увольнения, сообщает сайт прокуратуры Витебска.

По вопросу невыплаты окончательного расчета при увольнении женщина обратилась в прокуратуру города в этом году. Проверка выяснила, что бывшая работница не получала своих денег более 6 месяцев со дня увольнения. При этом работникам предприятия зарплату выплачивали.

«В адрес руководителя предприятия прокурор внес представление, виновные лица привлечены к административной ответственности», — сообщает помощник прокурора Витебска Евгений Исаченко.

В соответствии с трудовым законодательством, в день увольнения работнику должны сделать все выплаты. В случае, если наниматель не делает этого, работник имеет право взыскать с него средний заработок за каждый день задержки в судебном порядке.

 
Теги: Витебск
 
 
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При этом работникам предприятия зарплату выплачивали.

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