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Жительнице Витебска полгода после увольнения не платили зарплату
Жители Витебска нередко обращаются в прокуратуру города по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы. Так, одной из женщин бывший работодатель не выплачивал деньги более полугода после увольнения,
По вопросу невыплаты окончательного расчета при увольнении женщина обратилась в прокуратуру города в этом году. Проверка выяснила, что бывшая работница не получала своих денег более 6 месяцев со дня увольнения. При этом работникам предприятия зарплату выплачивали.
«В адрес руководителя предприятия прокурор внес представление, виновные лица привлечены к административной ответственности», — сообщает помощник прокурора Витебска Евгений Исаченко.
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При этом работникам предприятия зарплату выплачивали.
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