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На трассе М3 серьезная авария: столкнулись две фуры и легковушка
Авария с участием двух фур и Lancia произошла днем 16 марта на трассе М3 Минск — Витебск. Об этом AUTO.TUT.BY
По словам очевидца, ДТП произошло на границе Минской и Витебской областей. В результате происшествия водитель легковушки сломал ногу. Водители большегрузов серьезных травм не получили.
Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.
(Будет дополнено.)
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В результате происшествия водитель легковушки сломал ногу.
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