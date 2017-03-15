Авария с участием двух фур и Lancia произошла днем 16 марта на трассе М3 Минск — Витебск. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил читатель.

По словам очевидца, ДТП произошло на границе Минской и Витебской областей. В результате происшествия водитель легковушки сломал ногу. Водители большегрузов серьезных травм не получили.











Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.

(Будет дополнено.)