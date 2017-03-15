В 2016 году налоговики провели около 15 тысяч выездных проверок организаций и индивидуальных предпринимателей. Нарушения нашли в 98% случаев, сообщил заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Принятые меры по снижению проверочной нагрузки и использование информационных систем повысили эффективность проведения контрольных мероприятий. Например, если в 2008 году нарушения выявлялись в 78% случаев, то в 2016 году — в 98%, — рассказал Владимир Муквич. — Однако высокая результативность проверок вовсе не говорит о том, что все больше субъектов предпринимательства нарушают законодательство. Это свидетельствует о целенаправленном выборе субъектов проверки.

Чаще всего встречаются нарушения в приеме наличных денег, использовании кассовых аппаратов, а также в приобретении, хранении и реализации товара.

По словам замминистра, за прошлый год количество плановых и внеплановых проверок снизилось на 10%. В МНС и дальше намерены сокращать количество проверок.

Однако мораторий на проверки, которых от чиновников требуют ипэшники, налоговики вводить не собираются.

— Если говорить языком цифр, то 15 тысяч плательщиков, которых мы проверили, — это всего 3,6% от всех, кто осуществляет деятельность. Мы целенаправленно выбираем тех, кто нарушает законодательство, — сказал Владимир Муквич.

Всего в 2016 году налоговики провели почти 60 тысяч проверок плательщиков, в том числе около 37 тысяч субъектов предпринимательства и 21,5 тысячи физлиц.

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