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Внимание, розыск: следствие ищет очевидцев смертельного ДТП на трассе М1 около Обчака

16.03.2017 16:21 — Разное | Tut.by  
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Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев, которые могут оказать содействие и помощь в расследовании аварии, произошедшей 14 декабря 2016 года под Обчаком.


Фото: ODAS.by

Напомним, авария произошла около 08.15 на 369-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. Водитель автопоезда с тягачом Volvo столкнулся с трактором. Как сообщали в ГАИ Минской области, от удара трактор отбросило на металлическое ограждение, и водитель выпал из кабины.

В результате ДТП 54-летний тракторист получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где 9 января 2017 года умер.

Следователи просят граждан, ставших очевидцами данного происшествия, сообщить имеющуюся у них информацию по телефону 8 017 302-54-68.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Следователи разыскивают очевидцев столкновения фуры и трактора, которое произошло 14 декабря 2016 года.

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