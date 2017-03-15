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Внимание, розыск: следствие ищет очевидцев смертельного ДТП на трассе М1 около Обчака
Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев, которые могут оказать содействие и помощь в расследовании аварии, произошедшей 14 декабря 2016 года под Обчаком.
Напомним, авария произошла около 08.15 на 369-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. Водитель автопоезда с тягачом Volvo столкнулся с трактором. Как
В результате ДТП 54-летний тракторист получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где 9 января 2017 года умер.
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Следователи разыскивают очевидцев столкновения фуры и трактора, которое произошло 14 декабря 2016 года.
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