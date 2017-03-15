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Президент застраховал урожай 2017 года
16.03.2017 16:27 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2017 году".
Как сообщила пресс-служба главы государства, документом утвержден перечень сельхозкультур, скота и птицы, подлежащих обязательному страхованию в текущем году, а также соответствующие тарифы.
Кроме того, в указе прописаны проценты возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели озимых культур сева 2016 года под урожай 2017 года и при гибели сева 2017 года, а также процент возмещения ущерба при гибели и вынужденном убое скота и птицы.
Данный документ позволит организациям агропромышленного комплекса получать страховые выплаты в перечисленных случаях.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2017 году".
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