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Президент застраховал урожай 2017 года

16.03.2017 16:27 — Разное | Ежедневник  
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Президент застраховал урожай 2017 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2017 году".

Как сообщила пресс-служба главы государства, документом утвержден перечень сельхозкультур, скота и птицы, подлежащих обязательному страхованию в текущем году, а также соответствующие тарифы.

Кроме того, в указе прописаны проценты возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели озимых культур сева 2016 года под урожай 2017 года и при гибели сева 2017 года, а также процент возмещения ущерба при гибели и вынужденном убое скота и птицы.

Данный документ позволит организациям агропромышленного комплекса получать страховые выплаты в перечисленных случаях.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2017 году".

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