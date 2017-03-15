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СК и БРСМ буду работать против социальных сетей

16.03.2017 16:03 — Разное | Ежедневник  
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СК и БРСМ буду работать против социальных сетей

Следственный комитет и БРСМ решили объединить свои усилия в борьбе против негативного влияния социальных сетей на молодежь.

Следственный комитет вместе с БРСМ займутся профилактикой негативного влияния соцсетей на молодежь.

Такими планами поделился сегодня председатель Следственного комитета Иван Носкевич после вручения паспортов участникам Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!», сообщает БЕЛТА.

Иван Носкевич обратил внимание, что в последнее время некоторые личности в социальных сетях проявляют контпродуктивную активность против молодежи.

«Эти и другие негативные тренды обязывают Следственный комитет более активно вести работу по профилактике правонарушений, преступлений, в том числе с учетом опыта БРСМ», – сказал он.

Одна из основных задача Следственного комитета – защита законных прав и интересов граждан, в том числе молодого поколения, напомнил председатель Следственного комитета.

 
 
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Следственный комитет и БРСМ решили объединить свои усилия в борьбе против негативного влияния социальных сетей на молодежь.

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