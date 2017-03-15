|
СК и БРСМ буду работать против социальных сетей
16.03.2017 16:03 — Разное | Ежедневник
Следственный комитет и БРСМ решили объединить свои усилия в борьбе против негативного влияния социальных сетей на молодежь.
Следственный комитет вместе с БРСМ займутся профилактикой негативного влияния соцсетей на молодежь.
Такими планами поделился сегодня председатель Следственного комитета Иван Носкевич после вручения паспортов участникам Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!», сообщает
Иван Носкевич обратил внимание, что в последнее время некоторые личности в социальных сетях проявляют контпродуктивную активность против молодежи.
«Эти и другие негативные тренды обязывают Следственный комитет более активно вести работу по профилактике правонарушений, преступлений, в том числе с учетом опыта БРСМ», – сказал он.
Одна из основных задача Следственного комитета – защита законных прав и интересов граждан, в том числе молодого поколения, напомнил председатель Следственного комитета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет и БРСМ решили объединить свои усилия в борьбе против негативного влияния социальных сетей на молодежь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии