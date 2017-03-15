Спортивный самолет Як-52 «засветился» в новой военной драме Кристофера Нолана «Дюнкерк», говорится на официальной страничке российской «Объединенной авиастроительная корпорации» в соцсети Facebook.



Фото: Richard Davies / Flickr

Фильм выходит на широкие экраны в июле 2017 года и рассказывает историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции в начале Второй мировой войны.

«Закамуфлированный» российский спортивно-тренировочный самолет Як-52 в блокбастере изображает британский истребитель. Узнать «подлог» сможет только авиамоделист или человек, хорошо знакомый с авиацией.



Фото: Richard Davies / Flickr

Як-52 был разработан еще в 70-х годах в СССР. Самолет прошел модернизацию в 1982 году, получив переднюю стойку шасси. В таком виде он выпускался до 1998 года.