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В Голливудском блокбастере за британский истребитель выдали российский учебный самолет
Спортивный самолет Як-52 «засветился» в новой военной драме Кристофера Нолана «Дюнкерк»,
Фильм выходит на широкие экраны в июле 2017 года и рассказывает историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции в начале Второй мировой войны.
«Закамуфлированный» российский спортивно-тренировочный самолет Як-52 в блокбастере изображает британский истребитель. Узнать «подлог» сможет только авиамоделист или человек, хорошо знакомый с авиацией.
Як-52 был разработан еще в 70-х годах в СССР. Самолет прошел модернизацию в 1982 году, получив переднюю стойку шасси. В таком виде он выпускался до 1998 года.
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Узнать подлог может только авиамоделист или человек, хорошо знакомый с авиацией.
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