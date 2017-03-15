|
Главный арт-пикник лета пройдет 29-30 июля. Первые билеты - до 10 рублей
Главный арт-пикник лета
Также сегодня основатели FSP презентовали главный символ фестиваля-2017 — им стала коктейльная трубочка, как символ сок от фркутов — концентрации всего полезного, что в них есть. В честь этого команда фестиваля показала и визуал — яркие ролики и картинки, посвященные FSP.
Пока организаторы не раскрывают имена хэдлайнеров, но уже известно, что это будут музыканты из Великобритании, Литвы, Украины, Эстонии, Финляндии, Польши и России.
Ухватить самые дешевые билеты можно на предпродаже. Для этого достаточно оставить email для получения уведомления от организаторов. И билеты за 9 рублей 99 копеек и 14 рублей 99 копеек у вас в кармане.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока же можно забронировать первую тысячу билетов по специальной цене - за 9 рублей 99 копеек и 14 рублей 99 копеек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии