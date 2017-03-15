﻿ Главный арт-пикник лета пройдет 29-30 июля. Первые билеты - до 10 рублей. 21.by
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Главный арт-пикник лета пройдет 29-30 июля. Первые билеты - до 10 рублей

16.03.2017 16:58 — Разное | Tut.by  
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Главный арт-пикник лета Freaky Summer Party пройдет в Минске 29 и 30 июля. Билеты поступят в продажу 5 апреля. Пока же можно забронировать первую тысячу билетов по специальной цене — за 9 рублей 99 копеек и 14 рублей 99 копеек.

Также сегодня основатели FSP презентовали главный символ фестиваля-2017 — им стала коктейльная трубочка, как символ сок от фркутов — концентрации всего полезного, что в них есть. В честь этого команда фестиваля показала и визуал — яркие ролики и картинки, посвященные FSP.


Пока организаторы не раскрывают имена хэдлайнеров, но уже известно, что это будут музыканты из Великобритании, Литвы, Украины, Эстонии, Финляндии, Польши и России.

Ухватить самые дешевые билеты можно на предпродаже. Для этого достаточно оставить email для получения уведомления от организаторов. И билеты за 9 рублей 99 копеек и 14 рублей 99 копеек у вас в кармане.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока же можно забронировать первую тысячу билетов по специальной цене - за 9 рублей 99 копеек и 14 рублей 99 копеек.

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