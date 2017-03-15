|
В Минске ребенок попал под трамвай
В Минске 16 марта, около 16.15, на остановочном пункте «Кольцова» ребенок попал под трамвай. Об этом AUTO.TUT.BY
— Водитель трамвая ехал со стороны улицы Седых в направлении улицы Калиновского и совершил наезд на 13-летнего мальчика, который перебегал пути в неустановленном месте, — рассказала AUTO.TUT.BY представитель ГАИ Первомайского района Екатерина Журимская.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Предварительно, у него ушиб бедра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 16 марта, около 16.15, на трамвайной остановке "Кольцова".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии