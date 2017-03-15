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В Минске ребенок попал под трамвай

16.03.2017 17:06 — Разное | Tut.by  
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В Минске 16 марта, около 16.15, на остановочном пункте «Кольцова» ребенок попал под трамвай. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели, информацию подтвердили в ГАИ.


Фото: @kris_minsk, twitter.com

— Водитель трамвая ехал со стороны улицы Седых в направлении улицы Калиновского и совершил наезд на 13-летнего мальчика, который перебегал пути в неустановленном месте, — рассказала AUTO.TUT.BY представитель ГАИ Первомайского района Екатерина Журимская.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Предварительно, у него ушиб бедра.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 16 марта, около 16.15, на трамвайной остановке "Кольцова".

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