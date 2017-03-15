"Что такое армия в понимании современного человека? Почему вчера обычные мальчишки, пройдя армейскую школу жизни, меняются внешне и внутренне? Эти вопросы и ответы раскрыты в проекте", — пояснили его авторы во время пресс-конференции в пресс-центре Sputnik.

Полтора года фотохудожник Юлия Мацкевич работала над созданием "слайдов изменений" — создавала ряд портретов солдат. Каждый семестр она посещала армейцев, чтобы зафиксировать все это на камеру. Проект создавался при участии командования сил специальных операций Вооруженных Сил.

"Число 23 для меня мужественное, таким неймингом хотела подчеркнуть мужественность героев", — рассказала Мацкевич.

В течение проекта авторы работали с 23 героями, многие из них ушли в другие части. До конца проекта дошли 15 человек.

"Армия меняет — в том числе, и числа. Чтобы понять, как армия меняет, нужно выйти из нее. Я военный, и вижу армию иначе, чем Юлия. И пареньки, которые приходят туда, чувствуют эти перемены. Юле, которая не знала об армии ничего, сумела иным языком рассказать о военных", — рассказал экс-начальник военного информационного агентства Вооруженных Сил Беларуси "Ваяр" полковник Андрей Шубадеров.

Фотографа, по словам Шубадерова, военные восприняли как сестру. Она прошла через полеты на самолетах и другие испытания.

"Работая, хотелось предвидеть, как армия изменит ребят. Технически ничего сложного, проблема была в ограниченности времени", — рассказала Юлия.

У каждого солдата на память осталось по пять фотографий, которые демонстрируют, как менялся каждый.

"Не всех мальчишек дожидались девчонки, видела, как ломаются мальчишки, когда им приходит сообщение — мы не вместе. Переживала как сестра", — рассказала Мацкевич.

Шубадеров рассказал, что ни один участник проекта не назвал армию бесполезной тратой времени.

"Кто-то говорит: стрелять научусь в тире, а потом пробегу кросс — и я готов как солдат. Но нет, потому что в тире ты один, в армии учат действовать сообща, когда вас пять, десять!" — рассказал Шубадеров.

С 17 марта фотовыставка откроется в музее Великой Отечественной войны.