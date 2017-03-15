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ЕЭК разработает единую политику по защите прав потребителей
16.03.2017 17:15 — Разное | Ежедневник
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разработает рекомендации по определению подходов к проведению единой политики по защите прав потребителей в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как сообщили
Работу намечено закончить до середины 2017 года. Валерий Корешков отметил, что договор о ЕАЭС закрепил гарантии защиты прав потребителей и правовые основы для проведения на евразийском пространстве согласованной политики в данной сфере.
"Сегодня ЕЭК как наднациональный регулирующий орган ведет работу по сближению законодательства стран ЕАЭС, повышению системности выявления опасной для потребителей продукции и недопущению нарушения прав потребителей на общем экономическом пространстве", - подчеркнул он.
Министр ЕЭК сообщил, что в комиссии сформирована рабочая группа, которая призвана стать единой площадкой по разработке проектов правовых актов ЕАЭС в области защиты прав потребителей, а также объединить усилия стран - участниц союза по повышению качества и конкурентоспособности производимой продукции. К работе группы привлечены представители государственных органов, бизнес-структур и общественных организаций.
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разработает рекомендации по определению подходов к проведению единой политики по защите прав потребителей в странах...
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