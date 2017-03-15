



В парижском офисе МВФ произошел взрыв. В полиции предполагают, что взорвался пришедший по почте конверт. По предварительной информации, один человек пострадал.

Как передает BFM TV, взрыв произошел, когда один из сотрудников попытался вскрыть конверт, который доставила почтовая служба. На месте происшествия работает полиция.

Как отмечает телеканал, сотрудник является помощником управляющего. Он получил ранения рук и лица.

Здание при взрыве повреждено не было, но в целях безопасности все сотрудники из офиса были эвакуированы. По информации префекта полиции Парижа Мишеля Кадо, взорвавшееся устройство было самодельным.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард назвала произошедшее «трусливым актом насилия», передает Reuters. Президент Франции Франсуа Олланд охарактеризовал случившееся как теракт.