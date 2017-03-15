﻿ МВД показало раненого при задержании анархистов сотрудника милиции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МВД показало раненого при задержании анархистов сотрудника милиции

16.03.2017 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Видео МВД опубликовало во второй половине для четверга 16 марта. По словам официального представителя МВД Беларуси Георгия Евчара, анархисты, участвовавшие в санкционированном минскими властями марше, грубо нарушили закон, скрыв лица под масками.

В ролике также показан сотрудник милиции, который был травмирован при задержании – мужчина с рассеченной бровью находится в больнице под капельницей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство внутренних дел подготовило видео, в котором разъяснены причины задержания на "Марше нетунеядцев" группы анархистов. Смотрите на видео, какие именно...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Теракт в парижском офисе МВФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика