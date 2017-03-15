|
МВД показало раненого при задержании анархистов сотрудника милиции
16.03.2017 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Видео МВД опубликовало во второй половине для четверга 16 марта. По словам официального представителя МВД Беларуси Георгия Евчара, анархисты, участвовавшие в санкционированном минскими властями марше,
В ролике также показан сотрудник милиции, который был травмирован при задержании – мужчина с рассеченной бровью находится в больнице под капельницей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство внутренних дел подготовило видео, в котором разъяснены причины задержания на "Марше нетунеядцев" группы анархистов. Смотрите на видео, какие именно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии