Видео МВД опубликовало во второй половине для четверга 16 марта. По словам официального представителя МВД Беларуси Георгия Евчара, анархисты, участвовавшие в санкционированном минскими властями марше, грубо нарушили закон, скрыв лица под масками .

В ролике также показан сотрудник милиции, который был травмирован при задержании – мужчина с рассеченной бровью находится в больнице под капельницей.