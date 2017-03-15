После установки приборов контроля легальная выручка некоторых таксистов выросла в 5 раз, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник главного управления контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров Министерства по налогам и сборам Лариса Шибко, пишет БЕЛТА .



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— Проанализировав результаты работы после установки средств контроля налоговых органов у субъектов хозяйствования, осуществляющих перевозки автомобилями-такси, мы увидели, что у отдельных перевозчиков выручка выросла до 5 раз, в целом, по нашим оценкам, наблюдается увеличение выручки в 1,5 раза, — пояснила Лариса Шибко.

Как сообщалось, с 1 августа 2016 года запрещено использование юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров автомобилями-такси, кассового оборудования (таксометров) без установленного средства контроля налоговых органов (СКНО).

За нарушение указанных требований ч.1 ст. 12.20 КоАП Беларуси предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на ИП в размере до 100 базовых величин, а на юрлицо — от 10 до 200 базовых величин. Система контроля кассового оборудования позволяет оперативно выявлять субъектов хозяйствования, которые пытаются скрыть выручку, и адресно проводить соответствующие проверки. Ранее установка средства контроля налоговых органов на кассовом оборудовании стала обязательной для ряда объектов, в том числе заправок. В ближайшее время планируются работы по подключению к СКНО кассового оборудования в крупных торговых объектах.