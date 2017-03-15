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"Программа слабая, зрители возвращали билеты": цирк Юрия Никулина в Минске отменен

16.03.2017 15:39 — Разное | Tut.by  
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Стало известно, что легендарный «Цирк Юрия Никулина» объявил об отмене последнего представления в Минске. Читатели AFISHA.TUT.BY сообщили о возникшей проблеме с возвратом билетов. Сегодня организатор мероприятия пояснил ситуацию.


По словам организатора, «Цирк Юрия Никулина» привез слабую программу. Это отразилось на продажах после первого выступления. Билеты не только перестали покупать, но и участились возвраты на предстоящие показы.

— У нас в договоре было указано, что «Цирк Никулина» обязуется привезти программу высокого уровня. Однако, к сожалению, цирк сэкономил деньги и привез, мягко говоря, слабую программу. Тем самым не выполнив условия договора. Сработало сарафанное радио — после первого представления в Минске билеты стали возвращать, — рассказал один из организаторов мероприятия Виталий Окунев, руководитель компании «Пятая сцена».

Организаторы также обязуются вернуть деньги за билеты на представление 26 марта 2017 года в 18.00.

«Мы чувствуем ответственность перед зрителем, такой программы в Минске больше не будет. Билеты, конечно, можно вернуть».

Напомним, выступление легендарного «Цирка Юрия Никулина», заявленное на 26 марта 2017 года (в 18.00), в Минске отменено. Для зрителей, желающих вернуть билеты, возврат будет осуществляться с 10.03.2017 по 25.03.2017 (с 11.00 до 19.00) по адресу: ул. Сурганова, 24, оф. 400.

Тел. для справок: +375 (29) 626-05-06; +375 (25) 736-06-66

Гастрольное удостоверение № 190 от 25.01.17
Организатор: ЧУП «Форсаж-Мобил»

 
Теги: Минск
 
 
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"Цирк Юрия Никулина" объявил об отмене последнего представления в Минске. Сегодня организатор мероприятия пояснил ситуацию.

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