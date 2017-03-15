Стало известно, что легендарный « Цирк Юрия Никулина » объявил об отмене последнего представления в Минске. Читатели AFISHA.TUT.BY сообщили о возникшей проблеме с возвратом билетов. Сегодня организатор мероприятия пояснил ситуацию.





По словам организатора, «Цирк Юрия Никулина» привез слабую программу. Это отразилось на продажах после первого выступления. Билеты не только перестали покупать, но и участились возвраты на предстоящие показы.

— У нас в договоре было указано, что «Цирк Никулина» обязуется привезти программу высокого уровня. Однако, к сожалению, цирк сэкономил деньги и привез, мягко говоря, слабую программу. Тем самым не выполнив условия договора. Сработало сарафанное радио — после первого представления в Минске билеты стали возвращать, — рассказал один из организаторов мероприятия Виталий Окунев, руководитель компании «Пятая сцена».

Организаторы также обязуются вернуть деньги за билеты на представление 26 марта 2017 года в 18.00.

«Мы чувствуем ответственность перед зрителем, такой программы в Минске больше не будет. Билеты, конечно, можно вернуть».

Напомним, выступление легендарного «Цирка Юрия Никулина», заявленное на 26 марта 2017 года (в 18.00), в Минске отменено. Для зрителей, желающих вернуть билеты, возврат будет осуществляться с 10.03.2017 по 25.03.2017 (с 11.00 до 19.00) по адресу: ул. Сурганова, 24, оф. 400.

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