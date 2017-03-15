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кто забил самый красивый гол 1/8 финала Лиги чемпионов?

16.03.2017 18:25 — Разное | Tut.by  
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1/8 финала футбольной Лиги чемпионов ознаменовалась не только запоминающимеся камбэками, но и множеством эффектных голов. По итогам первого раунда плей-офф SPORT.TUT.BY подобрал десять лучших мячей этой стадии.


Reuters

Тьяго Алькантара, "Бавария" - "Арсенал".

В матче с мюнхенцами «Арсенал» проваливался на всех участках поля. Одна из многочисленных атак "Баварии" венчалась динамичной комбинацией которую завершил испанский полузащитник чемпионов Германии.

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Анхель Ди Мария. "ПСЖ" - "Барселона".

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" умеет забивать голы на любой вкус. Обыграв Иньесту и Хорди Альбу, аргентинец кладет мяч в угол с коронной левой.

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Серхио Агуэро. "Манчестер Сити" - "Монако".

В первом матче англо-французского противостояния было забито восемь голов. Автором одного из самых красивых стал аргентинский нападающий "горожан" Серхио Агуэро, отправивший мяч в ворота ударом в одно касание.

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Сауль. "Байер" - "Атлетико".

Молодой полузащитник "Атлетико" предпочитает отдавать голевые передачи, но в этот раз решил завершать комбинацию сам, отправив мяч в ворота хозяев шикарным обводящим ударом.

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Анхель Ди Мария. "ПСЖ" - "Барселона".

В свой день рождения Анхель Ди Мария забил вот такой гол прямым ударом со штрафного.

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Арьен Роббен. "Бавария" - "Арсенал".

На «Альянц-Арене» команда Арсена Венгера получила пять голов. Первый забил Арьен Роббен в своем фирменном стиле.

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Лоренцо Инсинье. "Реал" - "Наполи".

Неаполитанцам удалось забить быстрый гол на «Сантьяго Бернабеу».  Лоренцо Инсинье вот таким способом решил избавиться от опеки защитников «Реала».

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Неймар. "Барселона" - "ПСЖ".

Бразилец Неймар стал главным героем исторического поединка против ПСЖ, забив парижанам дважды со стандартного положения. Особенно красивым получился его первый гол.

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Каземиро. "Реал" - "Наполи".

Точку в первом матче "Реала" и "Наполи" красивым ударом поставил бразильский хавбек Каземиро.

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Радамель Фалькао. "Манчестер Сити" - "Монако".

Гол в матче с «Манчестер Сити» напоминает нам  «Эль Тигре» времен «Порту» и мадридского «Атлетико». Обыграв двух защитников, колумбиец филигранным ударом отправляет круглый снаряд в ворота Кабальеро.

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1/8 финала футбольной Лиги чемпионов ознаменовалась не только запоминающимеся камбэками, но и множеством эффектных голов. По итогам первого раунда плей-офф SPORT.TUT.BY...

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