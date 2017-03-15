﻿ На МКАД от Зеленого Луга - 20 километровая пробка. 21.by
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На МКАД от Зеленого Луга - 20 километровая пробка

16.03.2017 18:43 — Разное | Tut.by  
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На внутреннем кольце МКАД от Зеленого луга до микрорайона Степянка собралась огромная пробка. Очевидцы сообщают об аварии. Движение сильно затруднено — машины движутся со скоростью около 5 км/ч.


Фото: скрин с сервиса Яндекс. Пробки

Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки движение на этом и прилегающих участках сильно затруднено. Пробка растянулась почти на 20 километров. Также затруднен выезд и на кольцевую и съезд с нее в районе улицы Академика Купревича.

Очевидцы сообщают о аварии с участием грузовика.

/Будет дополнено/

 
 
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Очевидцы сообщают об аварии. Автомобилистам стоит выбрать другой маршрут.

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