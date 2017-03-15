На внутреннем кольце МКАД от Зеленого луга до микрорайона Степянка собралась огромная пробка. Очевидцы сообщают об аварии. Движение сильно затруднено — машины движутся со скоростью около 5 км/ч.



Фото: скрин с сервиса Яндекс. Пробки

Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки движение на этом и прилегающих участках сильно затруднено. Пробка растянулась почти на 20 километров. Также затруднен выезд и на кольцевую и съезд с нее в районе улицы Академика Купревича.

Очевидцы сообщают о аварии с участием грузовика.

/Будет дополнено/