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На МКАД от Зеленого Луга - 20 километровая пробка
На внутреннем кольце МКАД от Зеленого луга до микрорайона Степянка собралась огромная пробка. Очевидцы сообщают об аварии. Движение сильно затруднено — машины движутся со скоростью около 5 км/ч.
Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки движение на этом и прилегающих участках сильно затруднено. Пробка растянулась почти на 20 километров. Также затруднен выезд и на кольцевую и съезд с нее в районе улицы Академика Купревича.
Очевидцы сообщают о аварии с участием грузовика.
/Будет дополнено/
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Очевидцы сообщают об аварии. Автомобилистам стоит выбрать другой маршрут.
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