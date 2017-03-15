До презентации флагманских смартфонов компании Samsung — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus — осталось всего несколько недель, но слухи о их характеристиках не перестают появляться в Сети. Сегодня стали известны новые подробности о камерах готовящихся к анонсу гаджетов.



Изображение: Evan Blass / twitter.com

Согласно последним « утечкам », основная камера в Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus получит одинарный фотомодуль на 12 Мп и научится снимать видео со скоростью в 1000 кадров в секунду.

Сообщается, что достичь такого результата получилось благодаря использованию специальной буферной памяти — доступ к ней будут иметь лишь тыловые камеры обоих устройств.

Подобную технологию уже использует компания Sony в своем недавно анонсированном флагмане Xperia XZ Premium , но его оптического сенсора — IMX400 — топовые смартфоны от Samsung, скорее всего, не получат.

Также стали известны новые подробности о фронтальной камере новинок. Ожидается, что она получит модуль с разрешением в 8 Мп и будет обладать собственной системой автофокусировки.

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